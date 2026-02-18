Un total de 81 entidades se benefician de la nueva convocatoria de ayudas para el arte sacro

Elementos representativos de la artesania cofrade en imagen de archivo. - Esther Lobato - Europa Press

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la resolución de las ayudas de la Consejería de Cultura y Deporte para la conservación-restauración de bienes muebles del patrimonio cultural de carácter religioso, correspondiente a 2025, de las que han resultado beneficiarias un total de 81 entidades, dando continuidad así a los incentivos para este mismo fin convocados en los años 2020 y 2021.

El objeto de estas subvenciones, dotadas con 2,2 millones de euros, es promover la redacción y ejecución de intervenciones de conservación-restauración de bienes muebles del patrimonio cultural andaluz que se singularizan por ser bienes que hayan sido creados, se destinen o puedan vincularse con un uso religioso, sea de carácter cultual, litúrgico, devocional o procesional y que son custodiados por entidades religiosas en Andalucía.

Un total de 81 entidades han resultado beneficiarias en esta convocatoria.

En concreto, 28 hermandades y cofradías, 38 parroquias e iglesias, 11 órdenes religiosas, una diócesis, un consejo pastoral, un hospital y una fundación.

Así, se van a intervenir 34 esculturas, 31 retablos, seis conjuntos textiles, seis pinturas, un conjunto de orfebrería y tres fondos documentales. A las anteriores, además, se le suman otras 13 entidades beneficiarias suplentes.

Las actuaciones subvencionadas en la presente convocatoria suponen la creación del empleo directo de 182 personas en sectores especializados en el ámbito del patrimonio cultural.

De este modo, 97 son conservadores-restauradores y 59 entre historiadores y antropólogos, además de implicar a otros profesionales tales como arquitectos, fotógrafos o artesanos.

Para esta convocatoria de ayudas de la Junta de Andalucía, se actualizaron las bases reguladoras a la vista de la experiencia de las anteriores.

En este sentido, se aumentó el máximo hasta los 40.000 euros, pudiendo financiar la totalidad de la intervención y se han actualizado los perfiles de la persona responsable técnica de los trabajos de acuerdo con las nuevas titulaciones, así como ajustes en los criterios de valoración, entre otras novedades.

El apoyo a la restauración-conservación del arte sacro es "una línea pionera" de ayudas impulsada por la Junta de Andalucía, con el fin de estudiar, preservar y conservar los bienes culturales de carácter religioso en Andalucía al tratarse de un patrimonio con importantes valores culturales, históricos y artísticos.

En la primera convocatoria resultaron beneficiarias 88 entidades y, en la segunda, 98. Para ambas convocatorias se destinó un total de 3.277.391,43 euros.