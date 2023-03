Un total de once patios de Córdoba abrirán sus puertas para celebrar la tercera edición de 'Los Patios en Jueves Santo'

CÓRDOBA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de once patios cordobeses abrirán sus puertas en la tarde del día 6 de abril para la celebración de la iniciativa 'Los Patios en Jueves Santo' que organiza la Delegación de Casco Histórico del Ayuntamiento de Córdoba en colaboración con la Asociación Claveles y Gitanillas.

Según informa el Consistorio en una nota, se trata de la tercera edición de esta iniciativa que recupera la antigua tradición de abrir los patios cordobeses en esta fecha en la que los visitantes pueden visitar los altares y degustar dulces típicos de estas fechas, así como disfrutar del cante de saetas en estos espacios singulares de la ciudad.

En esta tercera edición de 'Los Patios en Jueves Santo' participan once recintos que abrirán sus puertas entre las 20,00 y las 0,00 horas. La lista de estos patios es: C/ Aceite, 8; C/ Pedro Verdugo, 8; Plaza de San Rafael, 7; C/ Pozanco, 6; C/ Mariano Amaya, 4; C/ Zarco, 13; C/ Zarco, 15; C/ Pastora, 2; C/ Guzmanas, 7 y C/ San Juan de Palomares, 11. A estos recintos se une el patio de Cáritas, situado en el número 5 de la calle Samuel Santos Gener, que participa como patio invitado.

Acerca de esta actividad, la delegada de Casco Histórico, María Luisa Gómez Calero, ha indicado que "es una gran alegría poder celebrar esta tercera edición de 'Los Patios en Jueves Santo', una tradición que hemos recuperado y que ya está asentada en nuestra Semana Santa para alegría de los cordobeses y de todas aquellas personas que nos visitan en estos días".

Por su parte, el presidente de la Asociación Claveles y Gitanillas, Rafael Barón, ha manifestado "la ilusión y el esfuerzo recompensado para los cuidadores de los patios que supone la celebración de la tercera edición de esta bonita tradición que forma parte inequívoca de nuestras señas de identidad".

De la misma manera, Carmen Bernal, autora del cartel anunciador, ha indicado que su obra ha tratado de "reflejar el ambiente y el recogimiento de estas fechas, sumada a la belleza de vivir estos momentos en un patio cordobés".