Tres investigados por uso masivo de artes de caza prohibidas en el Parque Natural de las Sierras Subbéticas en Córdoba

Archivo - Motos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÓRDOBA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través de su Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha investigado a dos personas físicas y una persona jurídica por la supuesta comisión de un delito continuado contra la flora y fauna silvestre en el interior del Parque Natural de las Sierras Subbéticas, tras el uso masivo de artes de caza prohibidas, todo ello en el marco de las actuaciones desarrolladas para la aplicación de la Estrategia Andaluza contra el Veneno y el uso de medios ilícitos de caza.

Según ha informado la Benemérita, la investigación se inició tras una exhaustiva inspección técnico-policial llevada a cabo por especialistas de la Patrulla de Protección de la Naturaleza (Paprona), en colaboración con Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y con el apoyo de una unidad canina especializada.

Durante el rastreo perimetral de una explotación ganadera situada en una zona de alta reserva del espacio protegido, los agentes localizaron un amplio despliegue de artes de caza prohibidas preparadas para actuar. En total, fueron intervenidos e inutilizados 20 lazos de acero trenzado, instalados en distintos pasos de fauna del vallado, así como dos cepos mecánicos de presión, camuflados bajo la hojarasca.

Estos últimos dispositivos contaban con jaulas anexas en cuyo interior se encontraban palomas vivas utilizadas como cebo o reclamo, con el objetivo de atraer a los animales hacia las trampas. La falta de selectividad de estos métodos quedó constatada durante la inspección, al localizarse en el radio de acción de las trampas restos óseos correspondientes a un mínimo de nueve ejemplares de fauna silvestre, entre los que se identificaron seis zorros, una garduña y un buitre leonado, tratándose este último de una especie sometida a protección por la normativa ambiental.

Tras las correspondientes pesquisas dirigidas a determinar las responsabilidades, se procedió a la investigación formal de dos personas físicas y una persona jurídica supuestamente relacionadas con los hechos. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción competente y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba para la continuación de las actuaciones judiciales oportunas.

EXTREMA GRAVEDAD ECOLÓGICA

Desde la Guardia Civil se hace especial hincapié en la extrema gravedad ecológica que supone la utilización de este tipo de artes de captura prohibidas, al constituir métodos no selectivos que pueden afectar indistintamente a especies comunes cinegéticas y a ejemplares pertenecientes a especies protegidas.

Asimismo, la eliminación de determinados depredadores y especies que desempeñan funciones relevantes dentro de los ecosistemas puede alterar el equilibrio natural y la cadena trófica, especialmente en espacios de elevado valor ecológico como el Parque Natural de las Sierras Subbéticas.