Archivo - Vista general de la comisaría de la Policía Local de Granada. Archivo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha trasladado a la jueza instructora sus sospechas de que el presunto amaño en las oposiciones a Policía Local de Granada pudo extenderse a las pruebas físicas y aboga por que las investigaciones no se limiten solo a los exámenes teóricos.

Esta macrocausa cuenta hasta el momento con unos 40 investigados entre mandos de Policía Local, presidentes y vocales de los tribunales, miembros de centrales sindicales de este cuerpo y funcionarios.

La investigación a cargo de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada, plaza número 4, se centra hasta el momento en cuatro convocatorias de oposiciones, dos en el Ayuntamiento de Granada correspondientes a convocatorias de los años 2019 y 2022 y en las que se ofertaban 40 y 32 plazas, una en el consistorio de Algarinejo y la última en Albolote.

Los presuntos beneficiados son en su mayoría, hijos, familiares y allegados de mandos y miembros de la Policía Local investigados a su vez en la causa.

En uno de los últimos informes remitidos al juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, la UDEF aboga por que la investigación que se está desarrollando por presunto tráfico de influencias y fraude en el cuerpo policial no se limite a los exámenes teóricos o psicotécnicos, al haber detectado indicios de manipulación también en el desarrollo de las pruebas físicas de algunos aspirantes.

Concretamente, los agentes han interceptado conversaciones entre mandos policiales en las que se alude de forma explícita a irregularidades en los ejercicios de aptitud física. En uno de estos mensajes cruzados se llega a señalar que uno de los opositores "no hizo ni las dominadas" a lo que el otro contesta que "son demasiado descarados" pues "si lleva dos días de academia va a saltar a la vista que lleva un enchufe como un demonio".

Estas comunicaciones llevan a la UDEF a concluir que las presuntas maniobras para asegurar plazas a hijos o allegados de la cúpula policial pudieron producirse en cualquiera de las fases del proceso selectivo y por tanto la investigación no debería restringirse a las dos primeras pruebas selectivas.

La UDEF detalla en este informe el presunto amaño del examen práctico de un opositor durante la convocatoria de 32 plazas de la Policía Local de Granada de 2022. Según las pesquisas policiales, se introdujo de forma irregular en el cuadernillo del aspirante un folio manuscrito redactado con posterioridad a la fecha oficial del examen.

Este folio supuestamente reproducía de forma idéntica la plantilla de criterios oficiales de corrección en poder del tribunal. Además de la inserción de la hoja, los agentes creen que los miembros del tribunal le asignaron puntuación por respuestas que el opositor nunca llegó a redactar en su examen.

De este modo, la calificación real del aspirante, de un 3,25, supuestamente se elevó a un 7,80, lo que le garantizó obtener la plaza de funcionario de carrera que ocupa actualmente.

La Policía Nacional también considera acreditado, tras el análisis de los dispositivos digitales intervenidos y de los audios aportados, la existencia de "grupos" claramente diferenciados vinculados al "equipo de gobierno de turno" (izquierdas o derechas) que estarían realizando los mismos actos de manipulación tanto en los accesos de nuevo ingreso a la Policía Local como en los ascensos dentro de la misma.

En el plano procesal, la representación letrada del psicólogo investigado ha interpuesto un recurso de reforma contra el auto que autorizó deducir testimonio a los juzgados de San Fernando (Cádiz) por un presunto "hallazgo casual" derivado del volcado de su teléfono móvil.

La defensa solicita la nulidad de esa resolución al sostener que la Policía Judicial incurrió en una exploración prospectiva que excedió los límites materiales y el marco temporal autorizado judicialmente, vulnerando sus derechos fundamentales.

La jueza instructora, Susana Álvarez Civantos, ha dictado una providencia uniendo el escrito a las actuaciones y recalcando que la doctrina judicial avala la ampliación del objeto de la investigación si durante las pesquisas surgen indicios sobrevenidos.