La UGR guarda silencio por Claudia, asesinada en México, y ofrece atención psicológica: "Nunca había pasado algo así"

Minuto de silencio en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, centro donde era alumna de Educación Infantil Claudia Tacoronte, de 21 años, asesinada este sábado en Morelos (México) en un presunto caso de feminicidio. - UNIVERSIDAD DE GRANADA

GRANADA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR) ha guardado un minuto de silencio este lunes en señal de condolencia y repulsa tras confirmarse el asesinato el pasado sábado de una de sus alumnas, Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años y origen canario, en Cuautla, en el Estado de Morelos (México). La joven se encontraba allí en un programa de movilidad estudiantil y su muerte se investiga por parte de la Fiscalía de Morelos como un feminicidio.

En declaraciones a los periodistas ante la puerta del Hospital Real, sede del rectorado de la Universidad granadina, el rector, Pedro Mercado, ha informado de que ya se está prestando atención psicológica a la familia y a los estudiantes compañeros de la joven. "Nos hemos puesto a su disposición en un trance absolutamente doloroso", ha dicho.

Mercado que ha especificado que son 27 los estudiantes de la UGR que se encuentran en situación de movilidad en el país mexicano, ha concretado que la Universidad de Granada ya se ha puesto en contacto con ellos para que "cualquiera que pudiera sentir una situación de inseguridad o de deseo, pues darle todas las facilidades para atenderlo y que pueda revertir y pueda incorporarse allí donde quiera".

El rector de la UGR ha informado que a este tipo de situaciones o similares la institución académica granadina tiene un protocolo para ponerse en contacto, a nivel internacional, con todos sus estudiantes en el extranjero para ponerse a disposición de los mismos.

Pedro Mercado ha detallado que la joven Claudia Tacoronte llevaba tres semanas en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) cuando ha sido asesinada; y cuestionado por la repatriación del cuerpo, ha señalado que la UGR está en contacto "tanto con la familia, como con la embajada y, sobre todo, el Consulado general" de España en México para prestar su apoyo en esta cuestión.

Además, ha puesto a disposición a la UGR para lo que precisen tanto el Consulado como la Fiscalía de Morelos --encargada de la investigación del presunto feminicidio-- "para el esclarecimiento de los hechos y para que el procedimiento sea lo más ágil posible para atender esta difícil situación".

También ha informado de que son muchas las condolencias que, como rector, está recibiendo de otros estamentos e instituciones, de compañeros rectores y de toda la comunidad universitaria tanto a nivel andaluz como nacional, "y de todas las personas que se sienten cercanos en un momento como este tan doloroso para la Universidad".

Todo los centros de la UGR han guardado este lunes este minuto de silencio, incluida la Facultad de Ciencias de la Educación, donde la joven era alumna de los últimos cursos. Allí, la decana de la Facultad, Katia Caballero Rodríguez, acompañada por el vicerrector de Estudiantes y Vida Universitaria de la UGR, Juan Luis Benítez Muñoz, ha expresado el gran impacto que vive este centro y la comunidad universitaria.

"La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada está muy conmocionada por el asesinato de esta estudiante que cursaba el grado de Educación Infantil. Estaba en sus últimos años, y hemos recibido la noticia con un jarro de agua fría. Desde aquí mandar nuestras más sinceras condolencias a su familia y a sus seres queridos", ha dicho.

"ES UN GOLPE MUY FUERTE, NUNCA HABÍA PASADO ALGO ASÍ"

La decana ha dicho que la muerte de Claudia "es un golpe muy fuerte para todos, para nuestra universidad, para nuestra propia facultad y realmente pues estamos pasando por un momento muy triste".

Cuestionada por los periodistas si los estudiantes son conscientes de la peligrosidad de ciertos lugares, ha defendido que los estudiantes "en todo momento conocen de la peligrosidad que tienen ciertos países. Están informados y además tienen recomendaciones de cómo deben actuar para desplazarse, para relacionarse, y bueno por estas situaciones como muchas veces son incontrolables. Nunca había pasado algo así".

Por su parte, el vicerrector Juan Luis Benítez, ha dicho: "No hay protocolo que pueda superar o que te pueda ayudar a asimilar y actuar ante una situación como esta de un asesinato de un miembro de nuestra comunidad universitaria y por tanto todo el apoyo desde el punto de vista jurídico, psicológico a la familia, psicológico a los estudiantes, todo lo que esté en nuestra mano".