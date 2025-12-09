UGT-A y Adelante reclaman a la Junta "medidas efectivas que rebajen" la siniestralidad laboral

Reunión en Sevilla, este martes, entre el secretario general de UGT-A, Oskar Martín, y el portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, José Ignacio García - UGT-A/ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) - El secretario general de UGT-A, Oskar Martín, y el portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento autonómico, José Ignacio García, han mantenido este martes una reunión en Sevilla durante la que han mostrado su "preocupación por las cifras de siniestralidad laboral que reflejan un grave problema social".

Según se recoge en una nota de prensa de UGT-A y Adelante Andalucía, de acuerdo con los cálculos del sindicato, en lo que llevamos de 2025, en Andalucía, han muerto 107 personas trabajadoras en accidente laboral uno, cada 3 días, y cada 5 minutos se produce un accidente laboral.

Martín ha destacado que, "a pesar de los planes de choque que pone en marcha el Gobierno andaluz, el número de accidentes no se ha reducido significativamente, por lo que son necesarias medidas más eficaces, como la puesta en marcha del delegado territorial o sectorial o campañas de concienciación que lleguen a toda la sociedad".

"Si un avión tiene un accidente y mueren 140 personas, se convierte en titular de gran impacto en todos los medios, pero si esas 140 personas mueren poco a poco en accidentes laborales, la gente no le presta atención, lo tiene asumido, y asumir accidentes que se pueden evitar, es parte del error que estamos cometiendo", ha añadido.

El responsable de UGT-A ha propuesto "formación en prevención, obligatoria, no sólo para las personas trabajadoras, sino también para los empresarios, para que entiendan que la aplicación de medidas de prevención de riesgos laborales en sus empresas no es un gasto, sino una inversión".

En la reunión se ha recordado que UGT-A no ha firmado el último Plan de Choque de siniestralidad, aprobado por el Gobierno andaluz, porque "no ha incluido la creación de la figura del delegado de prevención territorial que podría suponer avances destacados tanto en el número de accidentes, como especialmente, en el de accidentes mortales".

Por su parte, José Ignacio García ha señalado que, a pesar de las graves consecuencias que tienen los accidentes laborales, la sociedad parece "ignorarlos: Creemos que hay que empezar a sacar a la luz la situación gravísima de este problema que tenemos en Andalucía, ya que más de 120 andaluces y andaluzas mueren todos los años en sus puestos de trabajo, y en este 2025 son ya 107 fallecidos".

"Vamos a ponernos manos a la obra para denunciar esta situación y ponerla en el debate público", según García, quien ha agregado que "nadie debería perder la vida por tener que ir a trabajar, y queremos que desde la Junta, el Gobierno central y desde los empresarios, se tomen medidas que pongan fin a a esta situación".

En el encuentro, ambas organizaciones han abordado otros temas de la realidad socioeconómica de Andalucíoa, como la "precarización de los servicios públicos: la sanidad, la educación y la dependencia".

Ambos responsables han apostado por unos servicios públicos "de más calidad, dotados con personal y medios suficientes para atender a toda la población según sus necesidades", y han rechazado los pasos que se están dando "hacia la privatización de prestaciones".

Respecto a la vivienda, han coincidido también en que es uno de "los grandes problemas políticos que hay que abordar y que la nueva Ley de Vivienda de la Junta no va a dar la solución que la ciudadanía requiere".

José Ignacio García ha recordado que una de las propuestas de Adelante fue "ligar salario y precio de la vivienda, según las zonas, para facilitar que este derecho constitucional sea una realidad asequible".

Por su parte, Oskar Martín ha expuesto algunas de las propuestas del sindicato, como regular los precios en zonas tensionadas, para frenar la especulación; crear una bolsa de viviendas públicas asequibles, en cantidad suficiente a través de un Plan Andaluz de Vivienda Pública, o la creación de una banca pública andaluza que dé viabilidad a los proyectos de vida de las personas.

Por último, el líder de UGT Andalucía, que también es presidente de la Fundación por el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa), ha invitado al portavoz de Adelante Andalucía, a visitar el archivo histórico del sindicato, con sede en Córdoba. Los responsables de ambas organizaciones se han emplazado para seguir compartiendo propuestas e informes, que beneficien al desarrollo económico y social de los andaluces.