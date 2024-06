UGT analizará el encuentro con Salud y alerta que los "problemas vienen de atrás": "No es cuestión de una sola reunión"

SEVILLA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Andalucía, Óskar Martín, ha señalado que "no espera mucho" de la reunión que la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, mantendrá este miércoles con Satse, CSIF, CCOO, UGT y el Sindicato Médico Andaluz para informarles de las "soluciones" que arbitrará el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para los "problemas que se plantean este verano a causa de la situación extraordinaria" de los Médicos Internos Residentes (MIR). El líder sindical ha apuntado que "no espera mucho", puesto que "el problema de la sanidad viene arrastrando de mucho tiempo atrás y no es cuestión de una sola reunión". "La propuesta de la consejera tendremos que analizarla con detenimiento", ha concluido.

Así, Martím ha lamentado las "grandes deficiencias" que presenta la sanidad pública en Andalucía y ha afeado la "falta de diálogo social" de la Consejería de Salud y Consumo de la región.

En una atención a medios este miércoles en Sevilla, en el marco de la inauguración de la muestra 'Nicolás Redondo. Sindicato, memoria, reformismo y utopía' en homenaje al exsecretario general del sindicato, ha censurado la situación sanitaria en Andalucía, citando como ejemplo "la paralización de las bolsas, los despidos o la carrera profesional".

"La Consejería demuestra día a día que no está teniendo en cuenta la mesa sectorial, un valor fundamental para el sector público sanitario", donde "los sindicatos más representativos aportamos soluciones de forma leal a las dificultades sanitarias", ha advertido Martín.

En esta línea, ha señalado que la consejera del ramo, Catalina García, "no entiende la mesa sectorial como un instrumento para buscar soluciones", al tiempo que ha apuntado que "la falta de diálogo social ahonda en la problemática de la sanidad andaluza".