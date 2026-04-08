UGT Andalucía renueva su página web para ofrecer información centrada en las personas trabajadoras. - UGT-A

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha puesto este miércoles en marcha su nueva página web, "un espacio completamente renovado que sustituye al anterior y que responde a la necesidad de adaptarse a los nuevos hábitos de consumo de información y a las demandas actuales de la ciudadanía".

Según ha informado UGT-A en una nota, la nueva web presenta un diseño "más moderno, sencillo e intuitivo, pensado para facilitar la navegación y el acceso rápido a los contenidos más relevantes". Con esta actualización, el sindicato "refuerza su compromiso con la transparencia, la cercanía y la utilidad de la información que ofrece a las personas trabajadoras andaluzas".

Asimismo, el nuevo portal se estructura en torno a la actualidad informativa, con un mayor protagonismo de las noticias y contenidos de interés, "permitiendo a los usuarios conocer de forma ágil la acción sindical, los posicionamientos del sindicato y la evolución de los principales indicadores económicos y laborales".

Además, la web incorpora un acceso "más claro y directo" a los servicios que presta el sindicato, "facilitando la consulta de recursos relacionados con empleo, formación, asesoramiento laboral y derechos de los trabajadores". Todo ello, con una navegación "optimizada" también para dispositivos móviles, adaptándose a los nuevos formatos de consumo digital.

Por último, desde la organización sindical han destacado que esta renovación "no es solo un cambio de imagen, sino una apuesta por mejorar la comunicación con la ciudadanía y reforzar el papel del sindicato como herramienta útil al servicio de la clase trabajadora", en un contexto marcado por importantes transformaciones económicas, sociales y tecnológicas.