UGT se ausenta este jueves de la Mesa Sectorial de Educación, que cree "pantomima" con las instrucciones ya cerradas

SEVILLA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía ha anunciado este miércoles que no asistirá este jueves a la Mesa Sectorial de Educación "puesto que la función de la misma es negociar las condiciones laborales de los docentes andaluces y, desde que comenzó la crisis sanitaria, no se ha llevado a cabo ninguna negociación real con la Consejería de Educación".

El sindicato ha señalado en una nota que "en la Mesa Sectorial convocada para este jueves se va a presentar a las organizaciones sindicales, representantes de los trabajadores, el borrador de Instrucciones que ya se presentó el martes en el Consejo de Gobierno y que ya conocen los medios de comunicación y los docentes andaluces".

"Desde FeSP UGT Andalucía no vamos a participar de esta pantomima puesto que sabemos que el documento en cuestión no va a sufrir ninguna modificación respecto al que presentaron el martes y por tanto, no vamos a estar presente en una Mesa de negociación cuando esta no existe", ha argumentado el sindicato, que ha sostenido que "tampoco ha existido desde que comenzó la pandemia, donde la Consejería se ha limitado a presentarnos documentación, sin tener en cuenta ni una sola aportación".

"La Mesa Sectorial de Educación es el máximo órgano de representación de los docentes andaluces y UGT representa y defiende las condiciones laborales del profesorado andaluz en este foro, por tanto, mañana no vamos a ser partícipes, una vez más, de una reunión en la que, llevando el sentir de los docentes de nuestra comunidad, no se valore la voz de los mismos a través de sus representantes legítimos", ha sostenido el sindicato.

FeSP UGT Andalucía ha instado al consejero de Educación, Javier Imbroda, "a considerar a los más de 100.000 docentes andaluces a través de la representación de las organizaciones sindicales, y a no menospreciarlos dando información a los medios de comunicación antes que a los propios docentes y presentando documentación 'cerrada' en las Mesas Sectoriales sin sopesar siquiera las aportaciones sindicales que, sin lugar a dudas, buscan mejorar las circunstancias del profesorado andaluz".