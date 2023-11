UGT y CCOO en Jaén censuran la "intransigencia" patronal para lograr un convenio de limpieza "digno" y avisan de huelga

JAÉN, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO en Jaén han censurado que la "intransigencia" de la patronal está "bloqueando" la negociación de un convenio provincial de limpieza de edificios y locales "digno", de modo que, tras una decena de reuniones infructuosas, han avisado de la convocatoria de huelga si no se logran avances en este mes.

Así lo han indicado a los periodistas en el marco de una concentración celebrada este lunes en la plaza de las Batallas de la capital el secretario de Organización de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT-Jaén, Javier Lacarra, y el secretario general del Hábitat de Comercio de Comisiones Obras, Pedro Sánchez.

Este último ha explicado que las negociaciones comenzaron en marzo y van diez reuniones en las que los representantes de las en torno a 7.000 trabajadoras --es un sector altamente feminizado-- plantean una subida salarial digna, que "no está fuera de lo que tanto la patronal a nivel estatal como los sindicatos negociaron, que era un diez por ciento en tres años".

"Pero ni siquiera eso. Las patronales insisten que tienen contratos cerrados y que no pueden revisar los contratos. No es problema nuestro. Los empresarios tienen que saber que cada vez que hay una negociación de convenio el incremento salarial es sagrado y, por lo tanto, hay que respetarlo", ha afirmado Sánchez.

Sánchez ha recordado, además, que se viene de un convenio de tres años que "pilló en plena pandemia" y en el que los empleados, "haciendo un acto de responsabilidad, no quisieron iniciar acciones en contra de esas subidas irrisorias".

"Es el momento de que esa recuperación, ese poder adquisitivo que se perdió en el convenio anterior, aunque no sea todo, sí queremos recuperarlo en parte. El sector de la limpieza se merece ya de una vez que sea reconocido como un sector de primera y no como tienen los empresarios, que lo tienen siempre como el último en la eslabón a la cadena", ha dicho. De ahí que no descarten la convocatoria de una huelga "si esto no se desbloquea".

En la misma línea se ha pronunciado Lacarra, quien ha defendido que estos trabajadores tienen "los mismos derechos que el resto de convenios a tener una subida salarial digna". "La lejanía que hay entre lo que nosotros planteamos y lo que plantea la patronal es inasumible", ha apostillado.

Al respecto, ha defendido una subida salarial "digna, teniendo en cuenta la pérdida de poder adquisitivo", con el incremento del IPC. A ello ha sumado, reivindicaciones sobre las condiciones de un trabajo que "es muy duro".

"Entendemos que se debe de dignificar (...) No estamos dispuestos a dar un paso atrás y llegaremos donde tengamos que llegar", ha aseverado, no sin añadir que el siguiente paso que darán ambos sindicatos de no haber avances será convocar una huelga.

En este punto, ha resaltado que el "apoyo" de las propias trabajadoras, reflejado en la concentración de este lunes, "va a ser un músculo fuerte" en un conflicto que durará "lo que tenga que durar". El responsable de UGT ha precisado que manejan "este mes" de plazo para iniciar la tramitación de un Sercla previo a huelga. "Y a lo mejor vamos a tener unas navidades calentitas", ha augurado.