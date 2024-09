UGT y CCOO reivindican en Andalucía "tiempo para la vida" con una reducción "justa y necesaria" de la jornada laboral

SEVILLA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Miles de delegados de los sindicatos UGT y CCOO se han concentrado este jueves ante las puertas de las sedes de las patronales de todas las capitales de provincia para defender "tiempo para la vida" dentro de la campaña de movilizaciones con la que reclaman la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales. Ambas centrales sindicales han reivindicado este cambio como "una medida esencial para mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha defendido la reducción de la jornada laboral "sin pérdida de salario, "una demanda justa y necesaria que marca el camino hacia una sociedad más equitativa, más solidaria y más humana". Hace más de cuatro décadas de la última reducción de la jornada laboral en España, situándola en las actuales 40 horas semanales, por lo que los UGT y CCOO sostienen que "es hora de avanzar de nuevo hacia un modelo más justo y adaptado a los tiempos actuales. Un modelo en el que ninguna persona tenga que dedicar más de 37,5 horas a la semana a su trabajo", ha afirmado Martín y recogido UGT en una nota.

"Las empresas no dejan de presumir públicamente de la mejora de sus cuentas de beneficios. Pero, sin embargo, este efecto no se ha trasladado a la clase trabajadora. Es curioso que, cuando escuchamos a cualquier empresario hablar de sus plantillas, no dudan en calificarlas como el más importante de sus activos, como el auténtico valor añadido de sus proyectos o como el más relevante de sus capitales. Lástima que todos esos elogios se diluyan cuando se trata de reconocerles sus esfuerzos con incrementos salariales superiores a la inflación y que, mejoren el poder adquisitivo", ha reprochado el líder sindical.

Para UGT, uno de los efectos positivos de la reducción de la jornada laboral se verá en la siniestralidad. "Menos horas en el tajo reduce el cansancio y con ello la probabilidad de ser víctimas de un accidente mortal o grave. En lo que llevamos de año, ya son ya 85 personas que han perdido la vida trabajando en nuestra tierra", ha argumentado el secretario general de UGT Andalucía.

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha subrayado la importancia de que los trabajadores "puedan disfrutar de su tiempo fuera del trabajo" y ha afirmado que "cuando hablamos de reducción de la jornada laboral, estamos hablando de algo que nos pertenece: nuestro tiempo para la vida. Claro que queremos trabajar, pero no queremos vivir para trabajar, sino trabajar para vivir. Estamos reivindicando y pidiendo lo que es justo".

Para la líder sindical, esta "exigencia" cobra "fuerza" tras la pandemia donde los trabajadores demostraron su compromiso con la sociedad, ayudando "a mantener la economía y a salvar empresas". Sin embargo, López ha criticado, y recogido CCOO en una nota, la "falta de compensación por este esfuerzo". "Dimos el do de pecho para levantar este país y ni los han pagado ni nos lo han agradecido", ha sentenciado.

Además ha criticado duramente la actitud de la patronal, acusándola de mantener "un modelo laboral anacrónico" en el que los trabajadores "siguen siendo explotados", mientras los precios de los productos y servicios han subido y los salarios no han aumentado. "No entendemos a las empresas, porque en pleno siglo XXI siguen queriendo que trabajemos de sol a sol", ha lamentado Nuria López refiriéndose a la patronal como "un sector desfasado que aún actúa como si estuviéramos en el siglo XIX".

"Es mentira que esta medida reduzca la productividad. Las empresas son mucho más productivas, más rentables y las personas están más contentas y felices creando un doble beneficio: mejora el ambiente laboral y crea nuevos puestos de trabajo". Además, López ha afirmado que "una reducción de la jornada sería particularmente beneficiosa en sectores como la hostelería, el comercio, los transportes, las construcción y la dependencia, que cuentan con altos niveles de precariedad y donde se llevan a cabo excesivas horas extras no remuneradas".

CCOO y UGT han reclamado que esta medida se legisle "sin más demoras". "Le pedimos al Gobierno que deje de marear y que la reducción de la jornada se apruebe por ley en el Congreso de los Diputados. Si hay un partido que no la vota, que se retrate con los que defraudan y roban a los trabajadores no sólo su dinero, sino también su tiempo de vida", han apostillado.