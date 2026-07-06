UGT critica la "falta de previsión del SAS" al dejar "sin cubrir diez plazas" de enfermería en Urgencias del Reina Sofía

Archivo - Entrada a Urgencias del Hospital Reina Sofía de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos Córdoba ha advertido este lunes de "la grave falta de planificación en la gestión de los recursos humanos por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS)", una situación que "habría provocado que el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Reina Sofía afronte el periodo estival con diez puestos de Enfermería sin cubrir", todo ello "coincidiendo con una época en la que aumenta la presión asistencial y debería reforzarse la plantilla para garantizar una atención sanitaria de calidad".

Así lo ha indicado el sindicato en una nota en la que la secretaria provincial de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT Servicios Públicos Córdoba, Mari Carmen Heredia, ha señalado que es "inadmisible que esta situación vuelva a repetirse un verano más como consecuencia de una política de contratación tardía que impide retener a los nuevos profesionales formados en Córdoba".

Así las cosas, Heredia ha lamentado que "la Administración vuelva a llegar tarde, ya que los profesionales terminan su formación en mayo y desde el SAS no pueden esperar hasta finales de junio para ofrecer contratos puesto que, cuando deciden contratar", muchos de esos profesionales "ya han encontrado estabilidad laboral fuera de Andalucía y resulta muy difícil recuperarlos".

UGT Servicios Públicos ha añadido que esta "falta de previsión" tiene "consecuencias directas tanto para la ciudadanía como para los trabajadores", pues "la ausencia de personal de Enfermería se suma a la reducción de efectivos de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) y de celadores, obligando a las plantillas existentes a asumir simultáneamente la actividad asistencial de Urgencias y la atención en el área de Observación, incrementando notablemente la carga de trabajo y dificultando incluso la organización de descansos y vacaciones".