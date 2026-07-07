La Junta destaca que el Trambahía consolida su mejor índice de puntualidad en su recorrido desde Chiclana a Cádiz

El Trambahía por la calle Real en San Fernando. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha destacado que el tranvía de la Bahía de Cádiz (Trambahía), que gestiona la Agencia de Obra Pública y opera Renfe Viajeros, ha obtenido la mejor ratio de puntualidad desde su puesta en servicio hasta alcanzar un índice próximo al 97% en junio.

Según ha explicado en una nota, este indicador, que obtuvo en mayo su cota más alta con un 98,54%, determina como trayecto puntual aquellos servicios que llegan a su destino con una desviación máxima de tres minutos sobre el horario previsto.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz, ha destacado "la fiabilidad que ha alcanzado el Trambahía, con una mejora constante de sus prestaciones desde que lo pusimos en funcionamiento hace más de tres años y medio". "El Gobierno de Juanma Moreno apuesta por un transporte público de garantía y que genere confianza en los ciudadanos", ha añadido.

El Trambahía, que conecta las poblaciones de Chiclana de la Frontera, San Fernando, Puerto Real y Cádiz, programa 37 expediciones o trayectos diarios por sentido (Pelagatos-Río Arillo-Cádiz y Cádiz-Río Arillo-Pelagatos) durante la semana laborable (de lunes a viernes) y 23 trayectos diarios por sentido y día los fines de semana y festivos.

Según ha señalado la Junta, desde la puesta en servicio del Trambahía hasta finales de mayo han circulado 9.814 trenes en horario de servicio, con más de 1,6 millones de kilómetros recorridos. De ellos, tan sólo 317 trenes llegaron con algo más de tres minutos de retraso al destino, de acuerdo con los datos acumulados entre el 26 de octubre de 2022 y el 31 de mayo del presente 2026.

En este sentido, la Junta ha indicado que la puntualidad de los trenes es un factor que contribuye de manera determinante a la percepción de la calidad del servicio de transportes, sumado a la comodidad y seguridad de los trenes. Es por esto que la consolidación del índice de puntualidad en altos valores afianza al Trambahía como uno de los grandes referentes de la movilidad metropolitana en Andalucía, tras superar los 7,3 millones de viajeros transportados desde el inicio de la explotación comercial hasta el 31 de mayo.

Así, según la Junta, hasta mayo de 2026, el sistema acumula 7.358.517 viajeros, con una media diaria de 5.604 viajeros, que asciende hasta los 6.300 viajeros/día si se circunscriben a los días laborales, de lunes a viernes, que son los de mayor demanda de pasajeros.

Asimismo, ha añadido que esta confianza y fiabilidad se refleja también en el uso de los títulos de viaje, ya que más del 99% de los desplazamientos se realizan con títulos recurrentes y bonificados, destacando el Bono de Renfe (51,87%) y la Tarjeta del Consorcio de Transportes de la Junta de Andalucía (47,58% de las validaciones).