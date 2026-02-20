UGT-A se une al Pacto Andaluz contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Día Mundial de la Justicia Social

Archivo - Imagen de archivo de personas andando en la calle. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Mundial de la Justicia Social, UGT Andalucía ha "reafirmado su compromiso con el Pacto Andaluz Contra La Pobreza como marco estratégico para avanzar hacia una mayor equidad social en nuestra comunidad".

Según ha señalado el sindicato en un comunicado, los datos actuales reflejan una realidad que exige respuestas coordinadas y estructurales. Andalucía registra así una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (Arope) del 34,7%, situándose nueve puntos por encima de la media nacional.

Además, la carencia material y social severa alcanza el 10,9% --frente al 8,1% del conjunto del Estado-- y el 55,1% de los hogares andaluces tiene dificultades para llegar a fin de mes, por lo que "estos indicadores ponen de manifiesto una brecha social que requiere medidas públicas eficaces, evaluables y sostenidas en el tiempo".

Ante esta situación, UGT Andalucía se ha unido al Pacto Andaluz contra la Pobreza y la Exclusión Social, impulsado por EAPN Andalucía, junto a entidades sociales, universidades, sindicatos y otros agentes sociales.

Este pacto representa un marco de derechos y cogobernanza que articula la cooperación entre administraciones públicas y el Tercer Sector, promoviendo compromisos políticos medibles y respuestas estructurales orientadas a reducir la desigualdad y la exclusión social.

Desde UGT Andalucía han defendido que la lucha contra la pobreza y la exclusión social "debe situarse en el centro de las políticas públicas, reforzando la protección social, el empleo digno y la cohesión territorial como pilares fundamentales para construir una Andalucía más justa, inclusiva y solidaria".