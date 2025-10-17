UGT urge a tomar medidas para combatir las "crecientes e inaceptables" desigualdades en Andalucía

Archivo - Un voluntario (i) trae comida a una persona (d) como parte del reparto diario de alimentos en un comedor social. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha alertado, con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, sobre las "crecientes e inaceptables desigualdades" por la precariedad laboral, la pérdida de poder adquisitivo y la "insuficiencia" de las políticas sociales, y ha reafirmado su "compromiso con la justicia social, la igualdad de oportunidades y la dignidad de todas las personas".

Por ello, hace un llamamiento a los poderes públicos y a la sociedad "para poner fin a la pobreza y garantizar los derechos fundamentales de todas las personas". "La pobreza no es inevitable: es el resultado de decisiones políticas. Exigimos inversión, justicia social y servicios públicos fuertes para construir una Andalucía más justa y sostenible", reclama la organización.

En una nota de prensa, el sindicato ha recordado que en 2025 "la pobreza y la exclusión social siguen siendo una realidad inaceptable en Andalucía, que continúa encabezando los peores indicadores del país". La tasa Arope --riesgo de pobreza o exclusión social-- se situó en 2024 en el 35,6%, "muy por encima de la media nacional (20,8%)". Además, la pobreza infantil afecta al 44,4% de los niños y adolescentes andaluces, mientras que la tasa general de pobreza alcanza el 32,2%, junto con Extremadura, la más alta de España.

"En pleno 2025, millones de personas siguen viviendo sin recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas o acceder a un empleo con derechos. No podemos normalizar que Andalucía lidere los índices de pobreza y exclusión social", ha advertido la organización.

UGT Andalucía subraya que erradicar la pobreza es el Objetivo 1 de la Agenda 2030 y ha exigido "medidas urgentes" para garantizar una vida digna para toda la ciudadanía. Entre sus principales reivindicaciones están el empleo digno y los salarios suficientes, el refuerzo del sistema público de protección social y la ampliación del Ingreso Mínimo Vital, la igualdad de género y la lucha contra la pobreza infantil, el acceso a la vivienda, la educación y la sanidad como derechos básicos, la revalorización del IPREM, el reparto más justo de la riqueza generada y una transición ecológica justa que no deje a nadie atrás.

El sindicato ha recordado también que el salario medio andaluz (25.051 euros) sigue por debajo de la media nacional (28.050 euros), y que la brecha salarial entre hombres y mujeres supera los 4.300 euros anuales. Además, el Ingreso Mínimo Vital llega actualmente a 748.137 personas en Andalucía, lo que supone 240.895 hogares beneficiados y más del 32% de los perceptores en toda España. El 67,8% de las personas titulares de esta prestación son mujeres.