La UJA incentiva "de manera proactiva" la inteligencia artificial con formación y el uso de un modelo seguro

JAÉN 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) está incentivando "de manera proactiva" el uso de la inteligencia artificial (IA) entre la comunidad universitaria a través de dos vías: la puesta a su disposición de un modelo concreto y seguro y la formación para el buen manejo de una herramienta que puede despertar recelos, pero que "van a necesitar la sociedad en la que viven y en la que van a vivir".

En este contexto, "más que dar información o recomendaciones, desde la UJA se ha pasado a la acción", según ha indicado a Europa Press el vicerrector de Formación Permanente, Tecnologías Educativas e Innovación Docente, Francisco Roca.

"Hemos tomado dos caminos. Uno, la herramienta y otro, la formación", ha detallado. Sobre el primero, se ha trabajado "duro" hasta encontrar una aplicación, en este caso de Google, que "asegurara que no hay ningún problema de seguridad con los datos, que no hay supervisión humana, que no entrena el modelo de inteligencia", entre otras cuestiones.

Se trata del chat Gemini, disponible desde el pasado septiembre para toda la comunidad de la UJA: estudiantes, personal docente investigador (PDI) y personal técnico, de gestión y de administración y servicios (Ptgas), que "pueden estar tranquilos usando la inteligencia artificial de la que se les ha dotado".

En este sentido, ha detallado que, por ejemplo, con este motor "no están dando" sus datos o trabajos ni se están empleando "para entrenar el modelo". "Dicho de otra manera, no se lo están regalando a chatGPT o a cualquier otra empresa, sino que se queda en la propia universidad", ha dicho Roca, para el que es fundamental saber qué ocurre con los datos cuando se emplea la IA.

"Proactivamente, buscamos que el alumnado lo use y que el profesorado lo valore, puesto que es una herramienta que la va a utilizar profesionalmente en cuanto salga, por no decir que ya la están usando", ha subrayado el vicerrector.

Por ello, "también es importante enseñar ese uso" correcto mediante una formación que se está ofreciendo "a todos los colectivos" y en la que se cuenta con la colaboración de Google for Education, con el que está desarrollando el proyecto GenIA-UJA (Generative Intelligent Assistant-UJA).

De hecho, "en la parte de personal y profesores, unas 415 personas han participado en el primer curso", lo que supone "más del 25 por ciento" de quienes forman estos grupos. Igualmente, se ha sacado "una convocatoria más avanzada con una parte expresa para investigadores" y "ahora también empieza un curso de formación para el estudiantado con respecto a las herramientas que ya tienen".

PUNTA DE LANZA

Una dirección en la que la Universidad de Jaén "va un poco como punta de lanza" y con la que, además, se quiere contribuir a evitar la desconfianza que puede suscitar la IA. Roca ha puesto un ejemplo: "al inicio del mandato algunos profesores demandaban herramientas para impedir a los alumnos usarla" y lo que se ha hecho es facilitar "una herramienta para que la detecten, pero no para sancionarlos, sino para poder puntuar el buen uso de la misma".

De ahí la importancia de contar con la formación necesaria para la adaptación de la docencia/aprendizaje a las posibilidades que abre la IA. De este modo, también se está "empezando a trabajar en formar a los profesores para la evaluación de la inteligencia artificial".

El vicerrector ha expuesto un caso práctico: a la hora de evaluar trabajos fin de grado o de máster, "suele haber una plantilla donde un porcentaje alto era la buena redacción". Algo que, a su juicio, deberá cambiar en tanto "a lo mejor ya no es tan valioso que la redacción esté bien hecha", porque la inteligencia artificial ayuda con ella.

También puede tenerse en cuenta los indicadores con los que se pregunta a la IA. Lo ha ejemplificado con un posible caso en los estudios de Derecho: "En lugar de coger una sentencia y valorar cómo el alumno la analiza, se puede plantear un caso, decirle a la inteligencia artificial que lo resuelva y el trabajo es ver qué es mejorable de lo que ha dicho la IA, qué errores puede tener, etcétera", ha comentado.