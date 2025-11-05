Unicaja AM reúne a unos 500 clientes de banca privada para compartir su visión de mercado y alternativas de inversión. - UNICAJA AM

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unicaja Asset Management, sociedad gestora de fondos de inversión del Grupo Unicaja, ha reunido a más de 500 clientes de banca privada en una serie de jornadas informativas celebradas en diversos puntos de la geografía española. El objetivo de estos encuentros ha sido compartir su visión de mercado para el cierre de 2025 y presentar, junto a Allianz Global Investors, BlackRock y Candriam, entidades con las que mantiene "acuerdos estratégicos", las principales alternativas de inversión para los próximos meses.

Según ha informado Unicaja AM en una nota, estas sesiones presenciales se han celebrado en una veintena de ciudades; entre ellas, Albacete, Almería, Badajoz, Cádiz, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Gijón, León, Madrid, Málaga, Oviedo, Salamanca, Santander, Sevilla, Toledo, Valladolid y Zamora, abarcando así una "amplia representación de la geografía nacional". Se han enmarcado, además, en el relanzamiento de Unicaja Banca Privada, una nueva etapa en la que Unicaja AM desempeña un "papel clave", reforzando su "propuesta de valor" mediante una "gestión responsable, innovadora y adaptada" a las necesidades de cada cliente.

Asimismo, la gestora persigue "consolidar su posicionamiento como actor relevante" en el panorama nacional de fondos de inversión, gracias a una "oferta diversificada" que responde a distintos perfiles de riesgo y objetivos financieros. Precisamente, el Plan Estratégico 2025-2027 de Unicaja pone el foco en "la mejora y la personalización de la experiencia" y en la creación de valor para el cliente, situándolo "en el centro de su actividad".

De esta manera, gracias a sus acuerdos con gestoras internacionales de primer nivel, Unicaja Asset Management ofrece una gestión "activa, eficiente y diversificada", sin comprometer los niveles de riesgo, mejorando la calidad del servicio y ampliando su gama de productos de inversión, tal y como ha señalado la entidad en el citado comunicado.

Por otro lado, la gestora ha destacado en estos encuentros la "resiliencia de la economía europea" y la importancia de la diversificación en un entorno marcado por la incertidumbre geopolítica y los cambios en la política monetaria.

Así, tal y como ha señalado, el entorno macroeconómico actual se caracteriza por una moderación de las expectativas de tipos de interés, una inflación en niveles más controlados y una recuperación gradual del apetito por riesgo en los mercados financieros.

En este contexto, los fondos multiactivos de Unicaja AM se posicionan como "soluciones versátiles" para distintos perfiles inversores, combinando flexibilidad táctica con una gestión activa, orientada a capturar oportunidades tanto en renta fija y como en variable.

Por último, la nota ha destacado que la gama de fondos multiactivos se beneficia de una arquitectura de inversión que "permite ajustar" la exposición a activos en función del escenario económico, manteniendo un control riguroso sobre la volatilidad, lo que los convierte en una "alternativa sólida" frente a productos más rígidos o indexados.