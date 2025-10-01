Unicaja refuerza su posicionamiento en el segmento joven con el relanzamiento de la Tarjeta Débito Joven

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha reforzado su apuesta por el segmento joven con el relanzamiento de su Tarjeta Débito Joven, un producto sin comisiones ni en España ni en el extranjero. Esta iniciativa forma parte de una propuesta de valor integral de servicios --financieros y no financieros-- denominada 'This is Uni', diseñada para acompañar a los jóvenes de entre 18 y 27 años en la gestión de su vida financiera "de forma sencilla, accesible y adaptada" a sus necesidades.

La tarjeta, disponible para contratación digital, no tiene comisiones de emisión, mantenimiento y uso en el extranjero. Según ha informado la entidad en una nota, permite compras en cualquier divisa sin comisiones añadidas en comercios físicos de todo el mundo y sin tener que activar funcionalidades adicionales, además de ofrecer tres retiradas gratuitas de efectivo al mes en cajeros de todo el mundo.

A todo ello, se suma un diseño renovado, cercano y más sostenible, fabricado con materiales 100% reciclados. Unicaja ha redefinido su posicionamiento en este segmento, con una propuesta de valor construida entorno a la tarjeta de débito, a la que se añade, según ha detallado, "una app ágil, segura y funcional, con una interfaz adaptada a los hábitos de consumo de este colectivo".

Entre sus funcionalidades, destacan Bizum, con notificaciones en tiempo real de los gastos, así como la posibilidad de activar o desactivar tarjetas directamente desde el móvil. Además, este ecosistema digital incorpora herramientas personalizadas para la gestión financiera y la planificación del ahorro, como las huchas digitales.

Este relanzamiento se enmarca en una nueva estrategia dirigida específicamente al segmento joven y que, bajo el lema 'This is Uni', busca conectar emocionalmente con este público, incorporando contenidos alineados con sus hábitos y estilo de vida. En este tramo de edad, 9 de cada 10 clientes de Unicaja disponen de una tarjeta de la entidad y, aproximadamente, 7 de cada 10 utiliza Bizum de forma habitual.

Además, el 40% de los usuarios de las huchas digitales pertenecen al segmento joven, lo que evidencia la alta penetración de las soluciones digitales que ofrece la entidad entre este colectivo.

UNA PROPUESTA INTEGRAL PARA EL SEGMENTO JOVEN

La estrategia de Unicaja para este colectivo combina productos financieros competitivos con soluciones no financieras con las que "busca acompañar a los clientes en cada etapa de su vida financiera, desde su formación hasta el inicio de sus proyectos personales y profesionales", ha indicado.

En concreto, la entidad contempla una promoción para jóvenes que incluye la devolución (cashback) de un 5% (con un máximo de 100 euros por cliente) de aquellas compras realizadas en comercios digitales a través de Bizum, durante la vigencia de la acción comercial (entre el 3 de noviembre de 2025 y el 31 de enero de 2026).

De igual modo, los nuevos clientes pueden acceder a la 'Requetecuenta digital', que mantiene una remuneración del 3% TAE durante el primer año si se domicilia una nómina igual o superior a 600 euros. La cuenta está exenta de comisiones de mantenimiento y administración.

En el ámbito del consumo, los acuerdos con Euro 6000 dan acceso a descuentos exclusivos en más de 120 marcas de referencia en sectores como moda, restauración, ocios y viajes. Entre ellas, Adidas, Pandora, MediaMarkt, Just Eat, Shein, Sephora, Ouigo, Hoteles.com y Logitravel. A estos beneficios, se suman programas de descuento específicos con compañías como Ikea, Leroy Merlin y Octopus Energy.

En financiación, Unicaja ofrece condiciones ventajosas a través de su Hipoteca Joven, cuya edad de solicitud se extiende hasta los 35 años, y participa en programas de acceso a la vivienda en colaboración con distintas administraciones nacionales, autonómicas y locales (Andalucía, Madrid, Castilla y León, Extremadura y Melilla), que permiten financiar incluso hasta el 100% del valor del inmueble.

Asimismo, mantiene líneas de financiación orientadas a facilitar el pago de matrículas vinculadas a la formación académica. La entidad ha explicado que la propuesta de valor de Unicaja para el segmento joven se completa con iniciativas no financieras que fortalecen una relación más sostenida con este colectivo.

Así, la entidad patrocina el ciclo de conciertos Marenostrum Fuengirola; actividades de montaña y naturaleza en la estación de esquí de Sierra Nevada, en Granada, y mantiene su apoyo a equipos de distintas disciplinas, para los que ofrece tarjetas específicas con ventajas y beneficios para los aficionados jóvenes.

Con esta propuesta, Unicaja aspira a consolidarse como el banco de referencia para el segmento joven, combinando soluciones financieras para el día a día con ventajas y experiencias que aportan valor añadido.