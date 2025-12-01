Unicaja y la Universidad de Granada crean una cátedra para impulsar la IA responsable en finanzas

El convenio ha sido suscrito por el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, y el rector de la UGR, Pedro Mercado - UNICAJA

Unicaja y la Universidad de Granada (UGR) han firmado un convenio para la creación de la Cátedra UGR-Unicaja en Inteligencia Artificial (IA) responsable en finanzas, que tiene como objetivo "promover la investigación, la generación y la transferencia de conocimiento en el ámbito de la inteligencia artificial responsable y sostenible aplicada al sector financiero".

La cátedra, que se desarrolla en el marco de la estrecha colaboración que mantienen desde hace años ambas instituciones, impulsará actividades orientadas a "acercar la IA responsable a la comunidad universitaria, fomentar la formación especializada y apoyar el desarrollo de proyectos innovadores impulsados por estudiantes", según ha informado Unicaja en una nota de prensa.

Entre las iniciativas previstas, destacan la organización de seminarios, congresos y talleres, la publicación de estudios, la concesión de becas y ayudas, y la colaboración en programas de posgrado y prácticas externas. Por tanto, de la cátedra podrá beneficiarse cualquier alumno o investigador relacionado con la inteligencia artificial y las finanzas mediante actividades de formación, becas, proyectos de investigación o publicaciones que se realicen entre ambas partes.

El convenio, suscrito por el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, y el rector de la UGR, Pedro Mercado, contempla también la creación de una comisión mixta para el seguimiento y desarrollo del programa.

El CEO de Unicaja ha destacado la importancia de adoptar una IA responsable en todos los sectores, incluido el financiero, ya que "su aplicación contribuirá a mejorar la experiencia del cliente y a reforzar la confianza en las entidades bancarias".

Rubiales ha subrayado que, para Unicaja, "la IA responsable desempeña un papel clave para generar valor añadido tanto en la relación con nuestros clientes como en el trabajo de nuestro personal".

"Trabajamos pensando en las personas, que están en el centro de nuestra actividad", ha indicado, añadiendo que "el futuro de las finanzas pasa por integrar innovación y ética, creando soluciones más seguras, transparentes y orientadas al bienestar de la sociedad". Por ello, la entidad financiera refuerza su colaboración con la UGR, "una institución con una sólida trayectoria investigadora y un firme compromiso con la innovación y el progreso social", ha declarado el CEO de Unicaja.

Por su parte, el rector ha afirmado que "la creación de la Cátedra UGR-Unicaja en IA responsable en finanzas consolida nuestra estrecha colaboración con Unicaja, proyectando a la UGR a la vanguardia de la investigación aplicada en un sector tan crucial como el financiero".

"Con ella, no solo impulsamos el conocimiento ético y sostenible de la inteligencia artificial, sino que ofrecemos a nuestros estudiantes e investigadores una plataforma excepcional de formación especializada, becas y proyectos innovadores, que son clave para su futuro profesional y para el desarrollo socioeconómico de nuestra sociedad", ha manifestado Mercado.

La cátedra estará dirigida por los catedráticos Francisco Herrera y Enrique Herrera, del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la UGR. Respecto a la comisión mixta, estará integrada por seis personas: por parte de Unicaja, el director general de Transformación, Severino J. Méndez; el director general de Personas, Organización y Legal, Juan Medina, y el director de IA, Javier Porras, y, en el caso de la UGR, por el director de Transferencia e Innovación, Carlos Sampedro; Pedro Ángel Castillo, catedrático del Departamento de Ingeniería de Computadores, Automática y Robótica, y Manuel Jesús Cobo, profesor titular del Departamento de Ciencias de la Computación e IA.

La creación de esta cátedra subraya el compromiso por impulsar una IA ética, legal y segura en el ámbito de las finanzas, garantizando su adecuación a las directrices de la Unión Europea, de modo que se aseguren aspectos como la privacidad, la transparencia y la no discriminación. En suma, incrementar los beneficios para la sociedad y reducir al máximo cualquier tipo de riesgo.

Este acuerdo responde al compromiso de Unicaja con la innovación, la formación y la integración laboral de los jóvenes. De hecho, mantiene una amplia colaboración con instituciones académicas, como es el caso de la UGR, y dispone de una oferta específica para estudiantes, como la financiación de matrículas, dentro de su propuesta de valor integral de servicios (financieros y no financieros) denominada 'This is Uni', diseñada para acompañar a los jóvenes de entre 18 y 27 años en la gestión de su vida financiera de forma sencilla, accesible y adaptada a sus necesidades.

La puesta en marcha de esta cátedra se enmarca, además, en la estrategia de transformación de Unicaja, que, entre otros aspectos, se apoya en la IA como palanca aceleradora para lograr un banco más accesible, personalizado y centrado en las personas. Todo ello, para continuar avanzando en la mejora de la experiencia del cliente y de la plantilla de la entidad e impulsando la digitalización y la inclusión financiera de forma responsable.

La UGR, fundada en 1531, cuenta con cuatro campus universitarios, además del campus del entorno del centro, en el que se integran todos los espacios distribuidos por el casco histórico de la ciudad. Asimismo, tiene otros dos en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En ella estudian más de 56.800 estudiantes de grado y posgrado e imparten docencia más de 3.680 profesores.