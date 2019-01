Unión Romaní formó en 2018 a más de 120 profesionales en trato a población gitana en exclusión

Publicado 27/01/2019 17:29:52 CET

SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegación de Unión Romaní en Andalucía, organización no gubernamental de carácter no lucrativo dedicada a la defensa de la comunidad gitana, formó durante el año pasado a más de 120 profesionales y estudiantes del ámbito social y educativo en igualdad de trato, no discriminación y mediación intercultural hacia la población gitana en exclusión.

La ONG ha explicado en un comunicado que el objetivo ha sido que los receptores de estas acciones formativas adquieran las competencias y conocimientos necesarios para aplicarlos en sus intervenciones con colectivos gitanos en contextos desfavorecidos y luchar contra la marginación social.

Con tal fin se han desarrollado dos jornadas, de dos y tres días de duración, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y ejecutadas en cinco ciudades diferentes de España, dos de ellas andaluzas (Sevilla, Granada, Valencia, Madrid y Talavera de la Reina).

Las jornadas han contado con ponentes como el director del Foro Internacional Mediadores Profesionales en la Universidad Internacional Loyola Andalucía, Javier Alés;

el presidente de la Asociación Andaluza de Mediación Familiar (Amefa), Juan Diego Mata;

la concejala de Políticas Sociales e Inmigración del Ayuntamiento de Camas (Sevilla), María Consolación Vargas; el decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada, Javier Villora; la Coordinadora del Plan Integral para la Comunidad Gitana de Andalucía; María Fernanda Muñoz; la jefa de estudios del CEPER Almanjayar-Cartuja, Dolores Fernández; y el profesor asociado laboral de la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada, José Miguel García, además de algunos directivos de la organización como Juan de Dios Ramírez Heredia.

En concreto, se han abordado diferentes problemáticas surgidas en entornos desfavorecidos entre la sociedad mayoritaria y la comunidad romà (gitana) en situación de vulnerabilidad, así como las estrategias de intervención a desarrollar, "siendo la mediación un instrumento esencial para afrontar dicha diversidad sociocultural".

Asimismo, se ha promovido el intercambio de buenas prácticas y experiencias innovadoras y la adquisición o mejora de conocimientos entre estos profesionales que trabajan con población de etnia gitana.