Universidad de Córdoba, Dehesa Albaidas y Anggex colaborarán en materia académica, investigación y transferencia

Manuel Torralbo (segundo por la izda.) y Felipe Molina (tercero), junto a representantes de la Facultad de Veterinaria. - UCO

CÓRDOBA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO), la Dehesa de las Albaidas SL y la Asociación Nacional de Ganaderos y Ganaderas de Extensivo (Anggex) han formalizado este viernes su compromiso para trabajar de forma conjunta en investigación y otras materias académicas.

Tal y como ha indicado la UCO en una nota, así lo han ratificado, mediante la firma de un convenio marco, el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, y el representante de las otras dos entidades, Felipe Molina.

La UCO, a través de la Facultad de Veterinaria, ya había colaborado anteriormente con la Dehesa de las Albaidas, y ahora se amplían las posibilidades a toda España a través de Anggex, que representa a ganaderías de todo el territorio.

Las líneas de trabajo en torno a la ganadería de ovino, lana y merinos podrán concretarse, a la falta de la firma de convenios específicos, en prácticas estudiantiles, realización de Trabajos de Fin de Grado y Fin de Máster, investigación y transferencia para afrontar los retos del sector de la ganadería extensiva.