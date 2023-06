Universidad destinará más de 867 millones a investigación, innovación y transferencia

SEVILLA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha señalado que los centros públicos de I+D, universidades y empresas podrán contar en los próximos años con una cuantía de 867,27 millones de euros de fondos públicos para desarrollar sus proyectos de investigación, innovación y transferencia de conocimiento en campos estratégicos para el progreso y bienestar de la sociedad andaluza y para la dinamización y competitividad de la economía regional.

Así lo ha explicado durante su comparecencia en Comisión parlamentaria, donde ha apuntado que Andalucía ocupa la tercera posición en gasto público-privado en materia de I+D a nivel nacional, sólo por detrás de Madrid y Cataluña y representa casi el 10% del gasto total, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.

En su intervención, el consejero ha concretado que el impulso a la investigación andaluza se sustenta en cuatro capítulos de actuación: apoyo a los recursos humanos, infraestructuras, ideas y proyectos de I+D y transferencia de conocimiento. Atendiendo a esas líneas de trabajo, el consejero de Universidad ha hecho alusión a algunas de las actuaciones en esta legislatura, destacando "la última convocatoria del programa Emergia, con una dotación de 15,72 millones, que ha permitido la incorporación de 60 investigadores de relevancia internacional que desarrollan su labor científica en Andalucía".

También ha hecho alusión a los diez millones de euros concedidos a universidades y centros públicos para mejorar su excelencia investigadora mediante el Programa Qualifica, con el objetivo de fortalecer a las entidades de I+D+I para que puedan obtener los sellos de excelencia Severo Ochoa y María de Maeztu.

Se ha referido a los 2,75 millones de euros resueltos con destino a las universidades públicas andaluzas y centros públicos de I+D para promover sus actividades de transferencia de conocimiento con el sector productivo, así como a los 1,65 millones de euros que están pendientes de resolución definitiva y que supondrán un impulso a los centros tecnológicos de Andalucía.

Por otro lado, en el campo de las infraestructuras, Gómez Villamandos ha hecho hincapié en "el respaldo al proyecto Ifmif-Dones, en Granada, para el que se han comprometido 16,55 millones y en el que se seguirá participando al 50% con el Estado, lo que supondrá una aportación de 211,25 millones hasta 2033, con un compromiso total de 107 millones en este período Feder hasta 2027". Asimismo, ha apuntado a la conclusión de las obras del centro de investigación de Las Lagunillas en Jaén y a la próxima finalización de las del Llano Amarillo en Algeciras (Cádiz).

En su intervención, el Grupo Parlamentario Vox ha puesto de relieve que la mayoría de la inversión en I+D+I en Andalucía "está desproporcionalmente apoyada en el esfuerzo del sector público --más del 60% en 2020-- al contrario que las comunidades más competitivas en las que el sector privado aporta alrededor de dos tercios de la inversión regional".

A este respecto, ha añadido que "se constata una pérdida progresiva del peso del alumnado de grado y de doctorado de titulaciones técnicas, como las relacionadas con salud o ingeniería". "El empleo dedicado al I+D+I en Andalucía está por debajo de la capacidad de la región, no solo en términos de población, sino también en relación con la mano de obra ocupada".

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

Otra de las herramientas a las que ha aludido es la Estrategia de Especialización Inteligente para la Sostenibilidad de Andalucía 2021-2027, un documento que recoge las medidas necesarias para mejorar los modelos productivos de la región, identificando sus puntos fuertes para poder compartir sus ventajas competitivas con otras regiones europeas. "Servirá así de referencia a los agentes públicos y privados implicados en la transformación económica de la comunidad y avanzará en los objetivos y retos de innovación dando cumplimiento a los nuevos requerimientos de la Comisión Europea en el marco financiero plurianual 2021-2027", ha añadido.

A ello se suma el Plan de Acción para el Fomento de la Innovación en el sector aeroespacial 2023-2027, con el que se orienta tanto la financiación como las acciones públicas de la Junta de Andalucía encaminadas a fomentar la I+D+I y la innovación en esta actividad.

Para Gómez Villamandos, este plan, que se enmarca en la Estrategia Aeroespacial de Andalucía, "pone el foco de manera muy decidida en el desarrollo de actuaciones que impulsen la investigación y la innovación del sector. "A través del plan pondremos a disposición del tejido empresarial y del sistema andaluz del conocimiento 140 millones de euros que se destinarán a la puesta en marcha de líneas de ayudas para proyectos de I+D+I y de innovación tecnológica, medidas de capacitación del sector y de mejora en la prestación de servicios avanzados, así como dotación para infraestructuras", ha detallado.

Para reforzar su consolidación en los próximos años, la Consejería contará con 40 millones, que se dirigirán al desarrollo de iniciativas como el eCity en el PCT Cartuja, así como otras que se pondrán en marcha en el sector de los vehículos aéreos no tripulados y el espacio.

Sobre los parques tecnológicos, el Grupo Parlamentario socialista ha criticado que "no hay ninguna línea de ayudas específica para fomentar la instalación de empresas I+D+I en sus recintos, advirtiendo que "si un parque tecnológico no ofrece un plus en servicio y una sinergia con la universidad no es un parque, sino un polígono industrial". "La última convocatoria para que las empresas se instalasen en un espacio de innovación se cerró en 2020", ha apostillado.

"En ocasiones, la Junta no solo no ayuda a los parques, sin que entorpece su crecimiento", ha remarcado el portavoz del grupo socialista.