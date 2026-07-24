La Universidad de Granada estrena 'Un verano de 10', canción compuesta por estudiantes para desear felices vacaciones

La UGR estrena la canción compuesta por sus estudiantes 'Un verano de 10'. - UGR

GRANADA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes de la Universidad de Granada (UGR) han compuesto y cantado 'Un verano de 10', una canción refrescante y divertida con la que la institución académica quiere desear unas felices vacaciones a toda la comunidad universitaria.

El single, estrenado en la mañana de este viernes en las distintas redes sociales de la UGR, va acompañado de un videoclip grabado en un plano secuencia de tres minutos, en el que han participado más de 300 personas entre estudiantes, personal docente e investigador y personal técnico, de gestión, administración y servicios de todos los centros y facultades de la UGR.

Todos ellos cantan y bailan al ritmo de la canción mientras la cámara les sigue en diferentes puntos del Espacio V Centenario, donde se ha realizado la grabación.

Pero, además, los participantes también realizan piruetas o montan en bici; hacen experimentos; juegan al rugby; practican gimnasia rítmica o cantan flamenco, siempre siguiendo el hilo de la música, en un vídeo en el que la cámara va atravesando las distintas estancias y espacios del V Centenario.

Este vídeo del verano es una producción colaborativa entre la Oficina de Gestión de la Comunicación de la UGR, perteneciente al Vicerrectorado para los Campus de Ceuta y Melilla, Planificación Estratégica y Comunicación de la UGR, y la Unidad de Cultura Científica del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales, y en él han colaborado, además, más de una decena de servicios y centros de la universidad.

"Con este videoclip de nuestra canción del verano queríamos representar de alguna manera todo lo que significa la Universidad a través de su comunidad, porque la UGR es ciencia, educación, cultura y deporte, pero también son nuestros mayores, nuestros talleres y los trabajadores/as que cada día dan lo mejor de sí mismos para hacer aún más grande nuestra institución", destaca el director de Comunicación de la UGR, Carlos Centeno.

Por eso, además de personal y estudiantado, en el vídeo de 'Un verano de 10' aparecen representados los talleres culturales de la Casa de Porras, el Instituto Confucio, el Centro de Actividades Deportivas, el servicio de limpieza, el Panel de Cata de Aceite de Oliva, los centros de investigación y facultades o los mayores del Aula Permanente de Formación Abierta, entre otras muchas áreas.

La producción de 'Un verano de 10' se ha realizado íntegramente con recursos propios de la Universidad de Granada, "y el resultado es fruto del excelente trabajo de todos los servicios y de todas las personas de la UGR que se han involucrado desinteresadamente en este proyecto, con el que queremos desear a todo el mundo unas felices vacaciones y un merecido descanso", señala Centeno.