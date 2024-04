La Universidad de Jaén celebra una jornada sobre emprendimiento y digitalización

JAÉN, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha celebrado la Jornada 'Emprendimiento y digitalización', en la que se han analizado algunos de los aspectos clave para poner en marcha proyectos por cuenta propia y se han dado a conocer experiencias en este ámbito.

Dirigida por los profesores María Angustias Dávila, del Departamento de Economía, y José Ramón Sánchez, de Derecho Público y Derecho Privado Especial, ha supuesto el cierre del Proyecto de Fomento de la Cultura Emprendedora 2023-2024 'La economía social como alternativa del emprendimiento universitario', financiado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad.

Ha contado, en primer lugar, con el secretario de la asociación Senior de Asesoramiento Empresarial (Secot) en Jaén, José Sánchez. Tras explicar la labor de esta entidad, ofreció una ponencia sobre el concepto de emprendimiento, estableciendo las diferencias entre los términos inventor, emprendedor y empresario, según ha informado este martes la UJA.

También destacó la importancia del espíritu emprendedor tanto por cuenta propia como ajena y cerró su exposición animando al alumnado a formarse en competencias adecuadas y determinantes para la consecución de un empleo de calidad.

La jornada, celebrada este lunes, continuó con la presentación de dos experiencias emprendedoras promovidas por egresados de la Universidad de Jaén. La primera de ellas, Want and Be, es una agencia de marketing digital dirigida por Rocío Uceda y Ana Espinar. Ambas resaltaron su contribución a la digitalización de la empresa y, en especial, al marketing 'on-line' y a la comunicación comercial a través de las redes sociales.

Se detuvieron en exponer algunas claves que han marcado su trayectoria profesional (compromiso mutuo, implicación incondicional con el proyecto, apoyo institucional y cooperación entre agencias, entre otras), e incentivaron al estudiantado a capacitarse convenientemente, ya que se necesita mucha especialización para crecer en este ámbito empresarial.

VIDEOJUEGOS

Moonlight Games, Sociedad Cooperativa Andaluza dedicada a la creación y desarrollo de videojuegos, fue la segunda experiencia de emprendimiento presente en este encuentro. Intervinieron dos de sus socios fundadores, Daniel Burgos y Francisco Hermoso, también alumni de la UJA, orgullosos de ser pioneros en adoptar la fórmula cooperativa de trabajo en un sector muy poco implantado en la provincia jiennense.

Ambos describieron la evolución de su negocio desde el origen de la idea hasta la actualidad, transmitiendo al alumnado las ventajas del mundo cooperativo, la oportunidad de integrarse en un equipo multidisciplinar y la satisfacción de trabajar en un ámbito que les gusta y en el que poder desarrollar sus habilidades personales, más allá de la formación estrictamente académica recibida.

Igualmente, subrayaron la necesidad de adaptarse a una realidad fluctuante, como la que vivimos, y continuar creyendo en el proyecto a pesar de los obstáculos que puedan acontecer.

Los responsables de estas dos empresas valoraron positivamente la ayuda recibida por la Universidad de Jaén, el CADE, Secot y otras entidades de fomento del emprendimiento que les han apoyado en todo momento a lo largo de su trayectoria empresarial.