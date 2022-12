La Universidad de Jaén (UJA) rinde homenaje al catedrático Antonio Martín Mesa con la publicación de una de sus obras

JAÉN, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Jaén (UJA), Juan Gómez, ha presidido este viernes la presentación de la obra 'Retos en la economía del siglo XXI. Un análisis sectorial y territorial', editado por UJA Editorial como homenaje a la trayectoria académica del catedrático de Economía Aplicada de la UJA Antonio Martín Mesa.

Esta obra, surgida en el seno del Departamento de Economía de la Universidad de Jaén y editada por los profesores Francisco Alcalá Olid y Encarnación Moral Pajares, ha contado con la participación de una treintena de autores, tanto del propio departamento, como de otros departamentos de la UJA y de otras universidades.

El libro aborda algunas de las principales líneas de trabajo que ha desarrollado el profesor Martín Mesa durante su trayectoria, en 21 capítulos agrupados en cuatro grandes bloques: economía española, el sector del olivar, la economía provincial y algunos nuevos enfoques empresariales.

El rector ha explicado que en la obra han participado "tanto maestros como discípulos de Antonio Martín Mesa, como homenaje a su trayectoria universitaria, por un lado, pero también como jiennense, porque se ha implicado no solo con la Universidad de Jaén, a través de las muchas responsabilidades que ha tenido, sino también con la provincia y la sociedad jiennense, a través de la multitud de iniciativas que ha promovido".

Por su parte, el propio Antonio Martín Mesa, actual presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, ha agradecido el cariño mostrado por compañeros y la propia UJA, indicando que "el mayor homenaje para un universitario es que hagan un libro en su honor". Sobre su trayectoria declaró que ha sido "un enamorado de la economía". "Con 16 años empecé a estudiarla y he tenido la suerte de dedicarle toda una vida, que es lo que más me apasiona, y me he dedicado a ayudar a mis compañeros desde que me incorporé a la Universidad, lo que he aprendido de mis maestros", ha dicho Martín Mesa.

El acto ha contado además con las intervenciones de Juan Ramón Cuadrado Roura, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad de Alcalá, doctor Honoris Causa de la UJA y autor de la semblanza que abre este libro; José Luis García Delgado, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y exrector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo; el profesor de Economía Aplicada de la UJA y co-editor de la obra Francisco Alcalá Olid, y la directora del Departamento de Economía de la UJA, Marta Muñoz Guarasa.