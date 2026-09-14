Las universidades públicas andaluzas tienen 171 estudiantes en México, con Sevilla a la cabeza con un centenar

Participantes en el minuto de silencio convocado por la Universidad de Granada en memoria de la estudiante Claudia Tacoronte Aguilera, asesinada en México. A 14 de septiembre de 2026 en Granada (Andalucía, España). - Arsenio Zurita - Europa Press

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las universidades públicas andaluzas tienen a 171 estudiantes en México con programas de movilidad internacional para cursar en 2026/2027 parte de sus estudios en el extranjero. La Universidad de Sevilla (US) con 100 --en 26 centros universitarios de México-- es la que encabeza el ránking, seguida de la Universidad de Granada, con 27. Precisamente, una de las estudiantes Erasmus de la universidad granadina ha sido asesinada en la localidad mexicana de Cuautla, situada en el estado de Morelos (centro). La US no tiene convenio con Morelos por lo que ninguno de sus estudiantes está en la zona donde se ha producido el asesinato.

Según los datos recopilados por Europa Press, en la Universidad de Cádiz (UCA) hay tres; en Córdoba, dos; en Almería (UAL), seis; en Málaga (UMA), 25, ninguno de ellos en Morelos porque no hay convenio con esta universidad; en Jaén (UJA), dos; y seis en la Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla. Las universidades han transmitido "un mensaje de tranquilidad a las familias" y seguirán en todo momento las directrices de la Embajada de España en México.

Las universidades públicas andaluzas han convocado para este martes a las 11,00 horas en Granada un minuto de silencio "en muestra de repulsa ante el asesinato de la estudiante de la Universidad de Granada Claudia Tacoronte", de 21 años de edad. Ya este lunes, la UGR ha guardado un minuto de silencio en señal de condolencia y repulsa tras confirmarse el asesinato el pasado sábado de una de sus alumnas, Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años y origen canario, en Cuautla, en el Estado de Morelos (México).

La joven se encontraba allí en un programa de movilidad estudiantil y su muerte se investiga por parte de la Fiscalía de Morelos como un feminicidio. En declaraciones a los periodistas ante la puerta del Hospital Real, sede del rectorado de la Universidad granadina, el rector, Pedro Mercado, ha informado de que ya se está prestando atención psicológica a la familia y a los estudiantes compañeros de la joven. "Nos hemos puesto a su disposición en un trance absolutamente doloroso", ha dicho.

Mercado ha concretado que la Universidad de Granada ya se ha puesto en contacto con ellos para que "cualquiera que pudiera sentir una situación de inseguridad o de deseo, pues darle todas las facilidades para atenderlo y que pueda revertir y pueda incorporarse allí donde quiera". El rector de la UGR ha confirmado que para este tipo de situaciones o similares la institución académica granadina tiene un protocolo para ponerse en contacto, a nivel internacional, con todos sus estudiantes en el extranjero.

Pedro Mercado ha detallado que la joven Claudia Tacoronte llevaba tres semanas en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) cuando ha sido asesinada; y cuestionado por la repatriación del cuerpo, ha señalado que la UGR está en contacto "tanto con la familia como con la embajada y, sobre todo, con el Consulado general" de España en México para prestar su apoyo en esta cuestión.

Además, ha puesto a disposición a la UGR para lo que precisen tanto el Consulado como la Fiscalía de Morelos --encargada de la investigación del presunto feminicidio-- "para el esclarecimiento de los hechos y para que el procedimiento sea lo más ágil posible para atender esta difícil situación".

También ha informado de que son muchas las condolencias que, como rector, está recibiendo de otros estamentos e instituciones, de compañeros rectores y de toda la comunidad universitaria tanto a nivel andaluz como nacional, "y de todas las personas que se sienten cercanos en un momento como este tan doloroso para la Universidad".

Todo los centros de la UGR han guardado este lunes este minuto de silencio, incluida la Facultad de Ciencias de la Educación, donde la joven era alumna de los últimos cursos. Allí, la decana de la Facultad, Katia Caballero Rodríguez, acompañada por el vicerrector de Estudiantes y Vida Universitaria de la UGR, Juan Luis Benítez Muñoz, ha expresado el gran impacto que vive este centro y la comunidad universitaria.

"La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada está muy conmocionada por el asesinato de esta estudiante que cursaba el grado de Educación Infantil. Estaba en sus últimos años, y hemos recibido la noticia con un jarro de agua fría. Desde aquí mandar nuestras más sinceras condolencias a su familia y a sus seres queridos", ha dicho.

"ES UN GOLPE MUY FUERTE, NUNCA HABÍA PASADO ALGO ASÍ"

La decana ha dicho que la muerte de Claudia "es un golpe muy fuerte para todos, para nuestra universidad, para nuestra propia facultad y realmente pues estamos pasando por un momento muy triste". Cuestionada por los periodistas si los estudiantes son conscientes de la peligrosidad de ciertos lugares, ha defendido que los estudiantes "en todo momento conocen de la peligrosidad que tienen ciertos países. Están informados y además tienen recomendaciones de cómo deben actuar para desplazarse, para relacionarse, y bueno por estas situaciones como muchas veces son incontrolables. Nunca había pasado algo así".

Por su parte, el vicerrector Juan Luis Benítez, ha dicho: "No hay protocolo que pueda superar o que te pueda ayudar a asimilar y actuar ante una situación como esta de un asesinato de un miembro de nuestra comunidad universitaria y por tanto todo el apoyo desde el punto de vista jurídico, psicológico a la familia, psicológico a los estudiantes, todo lo que esté en nuestra mano".