UP reclama que los solares sin uso desde hace más de 20 años en Granada pasen a ser no urbanizables

GRANADA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Unidas Podemos (UP) e Independientes en el Ayuntamiento de Granada ha propuesto este martes que los solares sin uso desde hace más de 20 años, los contemplados por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del año 2000, pasen a ser suelo no urbanizable.

Según ha explicado la confluencia en una nota de prensa, en el actual PGOU "existen muchos terrenos que estaban clasificados como suelo donde se podría construir y para los que se establecía un límite de ocho años para su desarrollo, que se han estado dejando abandonados y vacíos en planes parciales sin implementar".

El concejal de UP Francisco Puentedura ha recalcado que, si en estos 23 años todavía no se han desarrollado, no tiene sentido que el nuevo documento del PGOU "no lo remedie y los convierta en zonas públicas que puedan disfrutar todos los granadinos".

Por otro lado, ha explicado Puentedura, "el nuevo plan también debe recoger la protección del Albaicín y el Sacromonte en el desarrollo de sus planes especiales, la protección del Valle del Darro y de la Hacienda de Jesús del Valle, la antigua Azucarera o, por ejemplo, el desarrollo patrimonial de zonas como el Cerro de San Miguel mediante una regularización y solución definitiva a las cuevas".

Desde UP, por otro lado, han pedido explicaciones al equipo de gobierno, del PSOE, sobre qué está ocurriendo con el avance del PGOU puesto que el compromiso era que este documento estuviera finalizado a principios de este año y, ya entrados en el mes de abril, "aún no hay información sobre el mismo".

Puentedura ha sostenido en rueda de prensa que "es alarmante ya que estamos cerca de comenzar el siguiente mandato en el Ayuntamiento y no sabemos cuál es la idea de futuro urbanístico de Granada".

El edil ha mostrado su preocupación ya que "existen demasiados flecos abiertos de cara a lo que se ha ido conociendo sobre el avance" y ha resaltado que "el equipo de gobierno ya inició una estrategia de globo sonda en la que se anunciaban situaciones polémicas como el traslado de la estación de tren o el ferial a la Vega, cuestiones que desde UP hemos rechazado rotundamente".