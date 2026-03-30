UPA Granada valora las ayudas de la Junta por las borrascas y pide flexibilidad y agilidad para llegar a los afectados

Archivo - Cultivos anegados tras las inundaciones producidas por el desbordamiento del río Genil. A 9 de Febrero de 2026, en Huétor Tájar, Granada (Andalucía, España). - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Granada ha valorado el paquete de ayudas que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha para paliar los efectos de las continuas borrascas que han afectado al campo andaluz durante los últimos meses, provocando importantes pérdidas de producción en numerosos cultivos y explotaciones ganaderas. Además, la organización ha pedido flexibilidad y agilidad para que las ayudas lleguen cuanto antes a agricultores y ganaderos.

En un comunicado de prensa, el secretario general de UPA Granada, Nicolás Chica Escanes, subraya que la publicación en el BOJA de estas ayudas supone "un paso en la buena dirección", especialmente porque incluyen a toda la provincia, "incluso las zonas que han quedado fuera en las ayudas del Ministerio de Agricultura; es decir, Huescar, Baza, Guadix, Montes Orientales, Valle de Lecrin y Alpujarra".

"Recibimos estas ayudas de buena gana, con una valoración positiva. Llegan en un momento clave para miles de agricultores y ganaderos por las importantes pérdidas sufridas y queremos destacar que recogen, en gran parte, las reivindicaciones que le hemos planteado al consejero en las distintas mesas de interlocución que hemos mantenido", afirma.

Desde UPA Granada se pide también flexibilidad y agilidad en la tramitación y sensibilidad con la realidad del campo. "Estaremos vigilantes para garantizar que se cumplan los compromisos adquiridos y que ningún agricultor o ganadero que haya sufrido pérdidas en sus explotaciones se quede fuera de estas ayudas, que son muy necesarias por la coyuntura que estamos atravesando, con las pérdidas sufridas por las borrascas, que se unen a los elevados costes de los insumos por la especulación generada por la guerra en Irán y, sobre todo, por la falta de precios justos para nuestras producciones", sentencia Chica.

Uno de los aspectos que más preocupa a UPA Granada es la exigencia de justificar más de un 30% de pérdidas en aquellas explotaciones situadas fuera de zonas inundadas. "Ese requisito puede dejar fuera a agricultores que han sufrido daños evidentes. Es fundamental que se facilite la justificación y que los criterios sean lo suficientemente flexibles para no generar nuevas injusticias", advierte el secretario general.