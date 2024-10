La US estudiará con Inteligencia Artificial las causas de la incidencia de cáncer de pulmón en Sevilla, Cádiz y Huelva

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) va a aplicar la Inteligencia Artificial (IA) para conocer las causas que pueden estar detrás del hecho de que en Andalucía occidental haya una de las tasas más elevadas de España de riesgo de morir por cáncer de pulmón. Es una de las cuestiones que se van a trabajar durante tres días en las jornada 'Mirada 2024 Medicina Innovadora y Resiliente Mejoradas con IA contra el Cáncer', que ha organizado la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSII) para "indagar en las influencias ambientales, directrices políticas o hábitos de vida que tienen un impacto significativo en el número de casos de cáncer".

"Algo está pasando ahí y es lo que queremos saber", asegura Juan Antonio Ortega, profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas de la US e investigador principal del proyecto Artifacts, junto con M. Carmen Romero, que también es directora de la ETSII, tal como ha recogido la US en una nota de prensa. Este evento ideado por ambos y que se desarrollará durante tres días en la Escuela, la Facultad de Medicina y el Hospital Virgen del Rocío, se realiza gracias al citado proyecto Artifacts, 'Generation of Reliable Synthetic Health Data for Federated Learning in Secure Data Spaces', un programa de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y coordinado con grupos de la Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad Carlos III de Madrid.

El objetivo último, explica Romero, es desarrollar modelos, metodologías y algoritmos y crear una plataforma generando datos sintéticos que, haciendo uso de la "Inteligencia Artificial federada", permita a distintos hospitales compartir sus datos --algo bastante complejo pues están protegidos-- para conseguir generar datos sintéticos (como un gemelo digital de la información). La idea es poder compartir esos datos ficticios creados a partir de datos reales, lo que posibilite estudiar su contenido sin comprometer el derecho a la protección de los datos personales. Actualmente, ya está cerrada la colaboración con el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y está prevista con dos hospitales más, uno de la comunidad de Madrid y otro de Cataluña.

La ETSII ya lleva a cabo investigaciones en el ámbito de la ingeniería informática aplicada a la salud con el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla --concretamente con el Servicio de Oncología Radioterápica-- en cáncer de mama, de recto y en sarcomas. En cáncer de mama, se ha logrado mostrar la eficacia de reducir el número de sesiones de radioterapia con el mismo resultado; en recto se están estudiando qué tipos de cáncer tenían mejor pronóstico según las terapias aplicadas hace ocho años, con una comparativa actualizada; y con sarcomas, se está comenzando a trabajar centrando la investigación en aquellos tipos que se desarrollan en extremidades para analizar modelos más eficaces de tratamientos que aumenten la supervivencia.

El evento Mirada 2024, que convoca a oncólogos, tecnólogos y pacientes, expondrán los retos relacionados con el uso de datos abiertos en el ámbito de la investigación en cáncer, las tecnologías de inteligencia artificial federada y de ciberseguridad que se están desarrollando en el marco de Artifacts, así como en otros proyectos nacionales y europeos donde se mostrarán casos de uso. Se abordará la necesidad de alinear los resultados de las investigaciones a las estrategias a nivel autonómico, nacional y europeo y cómo las alianzas con el mercado nos permiten avanzar en la prevención y el diagnóstico de cáncer. Además, mostrará nuevas vías en la medicina moderna para el seguimiento a largo plazo de grandes grupos de pacientes.

Al evento está invitado también estudiantado de la US para que conozcan las oportunidades de las nuevas tecnologías y cómo impactan en las personas que las utilizan, lo que permite resaltar la relevancia del desarrollo responsable de soluciones basadas en Inteligencia Artificial. Asimismo, participan asociaciones de pacientes para crear sinergias que permitan conocer de manera más cercana las necesidades de los pacientes y, además, acercar los resultados de las investigaciones a la sociedad.

"Necesitamos potenciar el uso de la IA en salud y en investigación, si no lo hiciéramos, estaríamos en desventaja", ha asegurado el vicerrector de Investigación, Julián Martínez en la inauguración de este encuentro, ante las dudas que plantea la IA. Como telón de fondo de estas jornadas, se remarca desde la institución académica la necesidad de aprovechar las ventajas que las nuevas tecnologías digitales ofrecen para la mejora de los diagnósticos y los tratamientos.