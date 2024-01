Valero acusa a Moreno de "irresponsable" por "boicotear" la medida del Gobierno sobre el uso de mascarillas

SEVILLA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, ha acusado de "irresponsabilidad" este martes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por su rechazo a secundar la obligación del uso de la mascarilla en centros sanitarios impuesta por el Gobierno.

Valero le ha recriminado a Moreno que "sigue esa estrategia de Ayuso de servirse de su gobierno autonómico para boicotear cualquier medida que venga del Gobierno".

A través de una nota de audio remitida a los medios de comunicación, el también diputado en el Congreso por Sumar por la circunscripción de Málaga se ha lamentado de la reacción del presidente andaluz "en un momento de alto repunte de contagios de gripe y Covid" y pese a esa situación decide "volver a confrontar con el Gobierno y con las recomendaciones de los expertos" sobre el empleo de la mascarilla en centros sanitarios como hospitales y centros de salud, que ha catalogado como "sitios que son de claro riesgo de contagio".

Con el reproche de que no "plantea instalar purificadores de aire en los centros de salud" como alternativa al no uso de la mascarilla, Valero ha sumado a esto en el debe de la gestión sanitaria de Moreno que "no ha cubierto las sustituciones en navidades", decisión que, a su juicio, ha provocado "la saturación de los centros de salud y las urgencias", así como que "tampoco acomete un refuerzo de personal sanitario en un contexto de epidemia de gripe".

"Sus ganas de confrontar y de marcar perfil las satisface a costa de la salud de todas y de todos. La gestión sanitaria del gobierno andaluz nos cuesta la salud", ha concluido el coordinador de IU Andalucía.

"La imposición por imposición no funciona como hemos visto en la pandemia y confío en que la ministra entienda que vivimos en un país descentralizado y que estas conferencias tienen que ser negociadas y dialogadas con rigor antes de imponer ningún criterio", ha sostenido Moreno en declaraciones a los periodistas antes de participar en el Comité Ejecutivo Nacional del PP.