Valero pide a militantes de IU que el "funesto espectáculo" de Adelante Andalucía no les quite su voluntad de aportar

SEVILLA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del IU Andalucía y portavoz de Adelante Andalucía, Toni Valero, ha pedido este sábado a los militantes de Izquierda Unida que el "funesto espectáculo" acontecido en Adelante, en alusión a la expulsión de Teresa Rodríguez y de otros siete diputados afines a ella, no les quite su voluntad de aportar, puesto que "todo esto no debe mermar" su voluntad en militar y aportar.

"No solo te necesita la organización, sobre todo te necesita tu comunidad, nuestro pueblo. Porque este deplorable episodio no disminuya nuestra apuesta por construir unidad. La empatía, la sororidad, la fraternidad tienen que imponerse a otras actitudes", subraya en una carta enviada a la militancia consultada por Europa Press.

Valero también subraya que "los sentimientos positivos deben prevalecer aunque, en ocasiones, haya diferencias insuperables que provocan conflictos dolorosos". Por ello, pide tener "mirada larga, mano tendida y atención a lo importante", que son "las dificultades por las que atraviesa Andalucía".

Expone que "al clima de confrontación alimentado por la ultraderecha" se une una crisis del coronavirus en estos tiempos, de forma que el desempleo y la incertidumbre "han entrado en nuestras casas", mientras que la enfermedad se ha llevado a seres queridos y conocidos, y encima "no hay horizonte cercano de solución".

Así las cosas, el papel de los militantes es "ser parte activa de las comunidades" de las que forman parte, "defendiendo la sanidad pública, apoyando las luchas de trabajadores ante los despidos o arrimando el hombro en las redes de solidaridad popular" que, entre otras cosas, ayudan a subir la moral de nuestro pueblo.

"El activismo siempre genera esperanza porque hace sacar fuerzas y determinación de donde parece que no hay", subraya Valero, pues el partido político también está en las instituciones, en la oposición o en gobiernos, "llevando propuestas y dando voz a la mayoría social". "Este tiempo requiere de lo mejor de nuestros cargos públicos porque el pueblo necesita un Estado que lo proteja. Y ese es el principal cometido de quienes nos representan", añade.

Por todo ello, considera "poco edificante el funesto espectáculo" acontecido en Adelante Andalucía, ya que "es triste y lamentable, especialmente en el espacio de la izquierda", que se produzcan episodios de "transfuguismo", los cuales "se resuelven dejando dolor, resentimiento y enemistad".

A su juicio, "el maximalismo intransigente no lleva a ningún sitio y niega a la otra parte", de forma que "así ocurrió y así ha terminado". "Legítimamente decidieron tomar un rumbo propio, sin nosotros, ni otros compañeros de viaje. Lo desastroso fue que pretendieran apropiarse del trabajo del resto y, en ese camino, vulnerar la voluntad de quienes depositaron el voto por un proyecto político y no por otro", lamenta el líder regional de IU.

Así pues, insiste en que "el transfuguismo no solo hace daño cuando ocurre, también en sus secuelas". "No hay ganadores en estos conflictos, solo perdedores. Nadie puede sentirse ganador de nada entre tanta desazón. Se dejan en el camino lazos de fraternidad que jamás debieron romperse. Pero sabemos cómo es, a veces, la política", concluye.