Vallejo decidió que el IFA continuara pagando ayudas de los ERE para evitar “problemas” con Empleo

Actualizado 06/03/2018 16:33:58 CET

SEVILLA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta entre abril de 2005 y abril de 2009, Francisco Vallejo, ha manifestado este martes, durante su declaración en el juicio por el procedimiento específico en los expedientes de regulación de empleo (ERE) que celebra la Sección Primera de la Audiencia, que fue decisión personal suya continuar con el pago de las ayudas sociolaborales a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), en virtud del convenio marco de 2001 con la Consejería de Empleo, una vez que este ente instrumental pasó a formar parte del organigrama de su Consejería y abandonar Empleo, con el fin de evitar "problemas" con el departamento que dirigía entonces Antonio Fernández.

El ex director general de IFA Miguel Ángel Serrano planteó en 2004 a Vallejo que Empleo asumiera la gestión y pago de las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis una vez que IFA --posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)-- pasó a formar parte de la recién creada Consejería de Innovación.

Vallejo, según ha declarado este martes en la decimonovena sesión del juicio, consideró "razonable" el planteamiento y realizaron gestiones para poder llevar a cabo la propuesta de Serrano, asumidas por el exviceconsejero de Innovación Gonzalo Suárez, aunque se presentaba la "dificultad" de la relación con Empleo.

El exconsejero ha señalado que el hecho de que la Consejería de Empleo asumiera toda la gestión suponía que había que cambiar la Ley de Presupuestos y además "un nuevo enfrentamiento" con Empleo. Para evitar "un conflicto menos" y la "dificultad" de cambiar la Ley de Presupuestos, Vallejo, por "decisión personal, asumió la responsabilidad de continuar" igual el procedimiento, esto es, la Dirección General de Trabajo gestionaba y concedía las ayudas y pagaba el IFA.

"Nadie me advirtió de ilegalidad al respecto y no quería problemas ni abrir una nueva batalla con la Consejería de Empleo", ha señalado Vallejo, para quien la Fiscalía solicita ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por un delito de prevaricación y otro de malversación.

A este respecto, Vallejo, que ha reconocido que conoció el convenio marco a través de Serrano, ha explicado que, tras la creación de su Consejería, que asumió "un 80 por ciento de las competencias" de Empleo y de otros departamentos de la Junta, el entonces consejero, Antonio Fernández, mantuvo una relación "poca amistosa" con él durante la legislatura.

Además, el exconsejero ha indicado, como ya hiciera en fase de instrucción en abril de 2015 ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por su condición de aforado, que no mantuvo reuniones con Fernández para el traspaso de competencias, negociación asumida por los viceconsejeros. Del mismo modo, ha manifestado que el reparto de competencias, que supuso que Empleo "se quedará con el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y las ayudas a trabajadores y empresas en crisis con cargo a la partida 31L", provocó que Fernández "se sintiera mal, no era el hombre más feliz del mundo, pues se había quedado con el paro".

Vallejo, a preguntas del fiscal en un interrogatorio que ha durado cerca de tres horas, ha explicado que la creación de su consejería respondía al proyecto político recogido en lo que se conoció como la II Modernización de Andalucía, puesto en marcha por el expresidente de la Junta Manuel Chaves y con el fin de unificar en una sola consejería sectores relevantes, entre otros, como las universidades, las nuevas tecnologías, los parques tecnológicos, la industria, el conocimiento y la innovación, con el propósito de "superar la triste historia económica de Andalucía".

De otro lado, Vallejo, a cargo de cuya consejería había 20 centros directivos, ha admitido que no conocía la partida presupuestaria 31L, habiéndose enterado "ahora. Cuestionado por el fiscal Manuel Fernández si llegó a plantearse el hecho de que IFA/IDEA sólo pagará las ayudas comprometidas por Empleo, el exconsejero ha declarado que "no recuerda haberse planteado" esa cuestión, defendiendo el uso de entes instrumentales en la Junta porque "son más rápidos, cuentan con presupuestos indicativos y gestionan mejor".

"No me extrañó" que IFA/IDEA sólo pagara las ayudas porque "no le presté atención, no era mi responsabilidad", ha precisado, añadiendo que "jamás vio un convenio firmado con Empleo".

"NUNCA HUBO DÉFICIT EN IFA/IDEA"

Al respecto de su declaración en fase de instrucción, Vallejo ha rectificado una sola cuestión, aclarando que cuando en el año 2007 un informe de auditoría apuntó un desfase en las cuentas de IFA/IDEA no es porque la agencia pagara más de lo que había recibido. "IFA/IDEA firmó con Empleo convenio por cantidades superiores al dinero recibido a través de las transferencias", ha afirmado.

Sobre este asunto ha profundizado más tras visionarse en el juicio varios informes de auditores externos de PwC (PriceWaterhouseCoopers) sobre diferentes ejercicios de la agencia, desde el año 2004. Vallejo ha admitido al respecto que firmaba las cuentas anuales sin leerlas así como tampoco los informes de auditorías, conociendo sólo lo que se trasladaba al Consejo Rector de IFA/IDEA, cuya asistencia ronda el 90 por ciento. "Tengo confianza ciega en los técnicos del departamento de finanzas de la agencia", ha añadido.

Vallejo, además, ha señalado que en IFA/IDEA "nunca hubo déficit porque no puede tenerlo", y que "las salvedades por incertidumbre" a los se que aludían en varios informes en relación a estos "déficits", como ha preguntado el fiscal, "no suponían una alarma" pues era "deuda de la Junta con la Junta".

En este sentido, ha insistido en que ese desfase en las cuentas de IFA/IDEA derivaba del compromiso en convenios de ayudas por importes superiores a las transferencias recibidas por la Dirección General de Trabajo, un desfase que, según Vallejo, Empleo se comprometió a reducir y se consiguió en 2009.

Además, Vallejo ha asegurado que "jamás, en 15 años en el gobierno andaluz", le pasaron los informes anuales de la Intervención sobre el Control Financiero Permanente de los entes instrumentales, entre ellos tampoco los de IFA/IDEA, a pesar de que era destinatario de ellos, aspecto que no conocía el exconsejero, quien "no es un órgano de control", ha insistido.

Tampoco conoció el informe adicional de 2005 de la Intervención sobre el ejercicio de 2003, "ni su existencia", así como ha asegurado "tajantemente" que "nunca ha dado órdenes en relación a ayudas sociolaborales".

Vallejo ha vuelto a insistir que los problemas de tesorería en IFA/IDEA surgen porque los convenios entre la agencia y Empleo eran de cantidades superiores a las transferencias recibidas y como "IFA no pagaba sino tenía recursos, pues Empleo exigía los pagos". La solución vino en una reunión entre los viceconsejeros de Empleo, Agustín Barberá, y de Innovación, Jesús María Rodríguez Román, quienes fijaron un calendario de pago.

Ha señalado que desconocía las causas por las que Empleo no enviaba dinero. "La realidad era la que era y más allá de la terminología usada --rechazando el término déficit--, en IDEA no había ningún problema", ha zanjado.

TRAS VALLEJO, EL EX INTERVENTOR GENERAL

El interrogatorio de Vallejo, que tendrá que responder aún a las preguntas de su abogada, Encarnación Molino, continuará este miércoles. A continuación será el turno del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, para quien la Fiscalía pide seis años de prisión y 30 de inhabilitación por un delito de malversación y otro de prevaricación.

Gómez, ausente desde hace semanas por una lesión en las extremidades inferiores, tendrá que acudir a la Audiencia después de que el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, a la vista del informe médico presentado por la defensa, haya determinado que no está impedido de acudir en silla de ruedas para declarar.