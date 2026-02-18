Los vecinos de Fuente Camacho en Loja (Granada) ya pueden beber agua de grifo tras el temporal

El alcalde de Loja, Joaquín Ordóñez, en el centro en la imagen, en una imagen reciente - JUNTA

LOJA (GRANADA), 18 (EUROPA PRESS)

Fuente Camacho, pedanía de Loja, en el Poniente de Granada, donde el agua fue declarada no apta para el consumo por una incidencia de turbidez relacionada con el temporal, ha recuperado el suministro con normalidad tras el visto bueno de la Delegación de Sanidad de la Junta.

En un bando firmado por el alcalde de Loja, Joaquín Ordóñez, consultado por Europa Press, se declara el agua de consumo humano de esta zona de abastecimiento de Fuente Camacho, que tiene una población de unos 350 vecinos, como "apta para el consumo".

Es una resolución que está vigente desde este pasado martes, fecha también del dictamen de la Delegación de Sanidad al respecto "una vez solucionada la incidencia de turbidez".

También se vio afectada el 5 de febrero en Loja el depósito de cabecera Viejo Riofrío lo que obligó a dictaminar, también por bando del alcalde, que el agua suministrada por dicha instalación no podría "utilizarse para consumo directo, elaboración de alimentos ni para higiene bucal".

Se informaba así a los vecinos de Riofrío, unos 250, que se declaraba como "no apta para el consumo" conforme a resolución de la Delegación de Sanidad.

DESACTIVADA LA EMERGENCIA EN BAZA

Por otro lado, en el norte de la provincia de Granada, el alcalde de Baza, Pedro Justo Ramos, ha desactivado el plan de emergencia municipal, según ha informado el Consistorio bastetano en una nota de prensa.

"Afortunadamente, todo ha transcurrido sin incidentes de gravedad y sin que haya que lamentar daños a personas", han precisado desde el Ayuntamiento de Baza, que ha indicado que el Servicio de Bomberos y Protección Civil ha realizado un total de 106 servicios en su zona de cobertura, de los cuales 97 han sido en la ciudad.

Cuatro se han sucedido en Cúllar, dos en Benamaurel, dos también en Caniles y uno en Zújar. Una media de 4,6 servicios diarios incluyendo por tanto parte del conjunto de la comarca de Baza.