Una veintena de empresas afectadas por la huelga de gruistas en Córdoba señalan el "abuso de trabajadores privilegiados"

Reunión de empresarios afectados por la huelga de gruistas en Córdoba. - CONSTRUCOR

CÓRDOBA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de veinte empresas afectadas por la huelga de gruistas en Córdoba se han reunido este miércoles en la sede de la patronal cordobesa de la construcción, Construcor, para "seguir mostrando su rechazo absoluto al conflicto" y "tomar las medidas contundentes que sean necesarias para evitar el abuso de los trabajadores más privilegiados del sector".

En este sentido y a través de una nota, Construcor ha asegurado que "las empresas ya atendieron la demanda que hicieron los gruistas en noviembre pasado de subida del plus, a pesar de que no está incluido en el convenio general de la construcción, y pasó de 13 a 26 euros diarios, un 100% más. Una subida temporal mientras se consultaba si esa subida era legal a la comisión paritaria del sector".

Los gruistas cordobeses, según la patronal de la construcción, "ya cobraban el plus más alto de toda Andalucía y el doble que en Málaga, Cádiz o Jaén. Tanto, que hoy ganan más que los encargados y capataces que los supervisan en la obra, y hablan de una subida en Sevilla, como si no se hubiera hecho ya en Córdoba con ese 100%".

Mientras tanto, los trabajadores del sector, "engañados por los huelguistas, sufren las consecuencias por el parón de las obras", y también "las familias, en la entrega de viviendas", mientras "las empresas acumulan pérdidas superiores al millón de euros", y "todo porque el pequeño colectivo más privilegiado del sector no tiene suficiente con una subida del 100%, después de haberlo aceptado hace cuatro meses y ahora quiere un 500%".

Por ello, las empresas reunidas han acordado "tomar todas las medidas a su alcance, sin descartar hasta un cierre patronal, si los huelguistas persisten en su actitud, con lo que ello supondría para el conjunto del sector y para la sociedad".