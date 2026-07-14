Una veintena de oficinas de Correos de la provincia de Córdoba forman parte de la red mediadora de seguros de AXA

Una oficina de Correos de la red mediadora de seguros de AXA. - CORREOS

CÓRDOBA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Correos continúa impulsando la comercialización de seguros de AXA en su red de oficinas, en concreto 20 en la provincia de Córdoba, una iniciativa que la compañía comenzó en mayo de 2025 tras su registro como agente exclusivo en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Dgsfp). Este proyecto forma parte de su estrategia para diversificar actividad y acercar servicios esenciales a toda la ciudadanía.

Según informa la empresa postal en una nota, en la actualidad, una veintena de oficinas de Correos en la provincia de Córdoba han sido habilitadas para formalizar directamente pólizas de seguros como oficinas mediadoras, con personal debidamente cualificado y formado para prestar este servicio. Estas oficinas constituyen la base del despliegue asegurador de la empresa pública en la provincia.

Como apoyo a esta red mediadora, Correos cuenta con las 27 oficinas restantes en la provincia, que complementan el servicio proporcionando información y facilitando la derivación al personal especializado. A esta estructura se suma la red de 64 carteros rurales, dotados de PDA, para recoger los datos de los clientes que puedan estar interesados en contratar un seguro, ampliando así las posibilidades de acceso al servicio.

Además de la atención presencial, Correos ofrece a la ciudadanía la posibilidad de iniciar la contratación online a través del servicio 'Seguro, te llamamos', disponible en su web oficial ('https://www.correos.es/es/es/particulares/seguros'), que permite solicitar información y completar el proceso con un agente especializado.

La oferta de productos aseguradores incluye seguros de auto, hogar, salud, vida riesgo y decesos, dirigidos a particulares. Asimismo, el acuerdo contempla la posibilidad de seguir ampliando progresivamente el catálogo a otros productos de Vida y No Vida comercializados por AXA en España, una ampliación que ya se ha iniciado con nuevas modalidades incorporadas desde 2025.

Esta colaboración se enmarca en el Plan Estratégico 2024-2028 de Correos, que refuerza el papel de la compañía como prestador de servicios de proximidad y como agente facilitador en todo el territorio nacional. Gracias al trabajo conjunto entre Correos y AXA, y al compromiso de sus profesionales, la ciudadanía cuenta con una oferta aseguradora accesible, multicanal y fiable, disponible tanto en oficinas como mediante los distintos canales de atención que ofrece la compañía.

Con este despliegue, Correos reafirma su compromiso con la prestación de servicios útiles y de valor añadido, aprovechando la capilaridad de su red y su presencia en todos los rincones del país.