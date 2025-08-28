Vélez de Benaudalla (Granada)promueve este viernes una concentración por el río Guadalfeo y la agricultura local

VÉLEZ DE BENAUDALLA (GRANADA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla (Granada) ha convocado una concentración para este viernes, 29 de agosto, a las 19,00 horas, en el aparcamiento de la Presa de Rules, con el objetivo de "defender el cauce del Río Guadalfeo y mostrar su apoyo al colectivo de agricultores de la zona".

Así lo ha detallado el Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla en un comunicado en el que reivindica que el sistema de riego por acequias, heredado de la época andalusí y aún vigente, constituye "un ejemplo de gestión sostenible del agua".

De este modo, desde el consistorio defienden que su funcionamiento "permite que el caudal utilizado retorne prácticamente en su totalidad al río, empleándose únicamente cuando un agricultor lo necesita", lo que "garantiza un consumo responsable y, además, contribuye a la recarga de acuíferos, protege los suelos agrícolas y preserva un ecosistema de gran valor ambiental y cultural, estrechamente ligado a la biodiversidad del Guadalfeo y al patrimonio histórico de Vélez de Benaudalla".

Sin embargo, según advierten desde el Ayuntamiento, este modelo se encuentra "en grave riesgo con la propuesta de implantación del Sistema Béznar-Rules y sus conducciones asociadas", ya que, por un lado, su aplicación "eliminaría el regadío tradicional y sostenible, causando un daño ambiental irreparable", mientras que, por otro, "implicaría el pago de un canon de agua considerado injusto".

La Comunidad de Regantes, según ha aclarado también el Ayuntamiento, ya ha recibido de la Junta de Andalucía una liquidación de, aproximadamente, 109.000 euros por el Canon del Agua Regulada de 2024, calculada sobre "estimaciones que no reflejan la realidad del sistema de riego e incluyendo fincas ajenas a la comunidad".

En opinión del consistorio de dicho municipio granadino, esta situación genera "un perjuicio económico insalvable para los agricultores locales y amenaza la continuidad de una práctica centenaria que garantiza la sostenibilidad ecológica del río".

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla "respalda a la Comunidad de Regantes en la exigencia de paralizar inmediatamente la liquidación y de crear una comisión de trabajo conjunta que incluya a los agricultores afectados, la propia Comunidad de Regantes, el Ayuntamiento, la ciudadanía, la Junta de Andalucía y los grupos políticos municipales".

Este apoyo fue aprobado por unanimidad en Pleno Municipal, incluyendo al Partido Popular, actualmente en la oposición, según han remarcado desde el consistorio, desde donde se hace así un llamamiento "a vecinos, colectivos sociales y agricultores para que participen activamente" en la concentración convocada para este viernes "en defensa del río Guadalfeo, del sistema tradicional de riego y del futuro de la agricultura local".