Las ventas de la industria aumentan en Andalucía un 4,5% en diciembre

Archivo - Interior de una fábrica de Antolín en imagen de archivo. - ANTOLÍN - Archivo

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria se elevó en Andalucía un 4,5% en diciembre respecto al mismo periodo del año anterior, 3 puntos más que la media nacional, que fue del 1,5%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Aragón (+6,4%), Canarias (+5,7%) y Asturias (+5,2%) fueron las que registraron mayores subidas en la cifra de negocios en diciembre, mientras que en el lado contrario se sitúan Navarra, Castilla y León y Murcia con las caídas más grandes de un 9,9%, 3,3% y un 2,3%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha descendido un 0,9% en Andalucía, 1,4 puntos de diferencia con la media nacional (0,5%).

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la cifra de negocios de la industria subió una media del 0,5% en 2025, encadenando así dos años de ascensos anuales tras el avance del 0,4% que registró en 2024, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este incremento de las ventas del 0,5% es el mayor desde 2022, cuando la facturación de la industria experimentó un aumento récord del 20,9%. En 2020, primer año de pandemia, se hundieron un 11,7%.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria avanzó una media del 0,3% en 2025.

En diciembre de 2025, la industria elevó sus ventas un 1,5% interanual, volviendo a tasas positivas después de haber retrocedido un 2,8% en noviembre.

En términos desestacionalizados, la facturación del sector descendió un 2,4% en el último mes del año en comparación con diciembre de 2024, su mayor caída interanual en dos años.

En tasa mensual (diciembre de 2025 sobre noviembre del mismo año), las ventas de la industria avanzaron un 0,3% tras dos meses de caídas.