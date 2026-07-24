El VIII Campus Innovaction Covap reúne a 40 jóvenes universitarios para impulsar la innovación agroalimentaria

Foto de familia en la clausura de la VIII edición del Campus Innovaction Covap. - UCO

CÓRDOBA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO), Covap y Fundecor han clausurado este pasado jueves la VIII edición del Campus Innovaction Covap, una iniciativa que, del 20 al 23 de julio, ha convertido Pozoblanco (Córdoba) en un espacio de encuentro para el talento joven, la innovación y la colaboración entre universidad y empresa.

Según informa la UCO en una nota, durante cuatro intensas jornadas 40 estudiantes universitarios y recién titulados procedentes de distintas universidades españolas han trabajado en equipos multidisciplinares para dar respuesta a retos reales planteados por Covap, relacionados con la sostenibilidad, la innovación, la transformación digital y el futuro del sector agroalimentario.

El acto de clausura ha contado con la participación del presidente de Covap, Ricardo Delgado Vizcaíno; el presidente de Fundecor, Juan José Giner, y el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, quienes han coincidido en destacar la importancia de "seguir fortaleciendo la colaboración entre universidad y empresa para favorecer el desarrollo del talento joven y responder a los desafíos de un sector estratégico como el agroalimentario".

A lo largo del campus, los participantes han combinado formación especializada con el desarrollo de proyectos innovadores, acompañados por profesionales de Covap y expertos de diferentes ámbitos. El programa ha incluido sesiones sobre inteligencia artificial, metodologías ágiles, comunicación, trabajo en equipo, sostenibilidad, biodiversidad, liderazgo y desarrollo de habilidades profesionales, además de actividades orientadas al emprendimiento y la creatividad.

El eje central de esta octava edición ha sido la sostenibilidad, invitando a los participantes a diseñar soluciones capaces de contribuir a un modelo agroalimentario más eficiente, responsable y resiliente. Durante estos días han explorado cómo la digitalización y la inteligencia artificial pueden convertirse en herramientas clave para optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones y afrontar los retos actuales y futuros del sector.

Como broche final, los equipos han presentado sus propuestas ante un jurado profesional, que ha seleccionado el proyecto ganador tras valorar la innovación, viabilidad e impacto de las soluciones planteadas.

En esta edición, el campus ha recibido más de 120 solicitudes, consolidando el creciente interés que despierta esta iniciativa entre el talento joven. Finalmente, han participado 40 jóvenes, procedentes de 16 universidades españolas y de provincias como Córdoba, Jaén, Sevilla, Cádiz, Madrid, Burgos, Cantabria, Bizkaia o Ciudad Real, con perfiles académicos muy diversos vinculados a la ingeniería, las ciencias, la empresa, el ámbito agroalimentario y la tecnología.

Con ocho ediciones celebradas, el Campus Innovaction Covap se consolida como una iniciativa de referencia para acercar a los jóvenes universitarios a la realidad empresarial, fomentar la innovación aplicada y desarrollar competencias cada vez más demandadas por las organizaciones, como el liderazgo, el trabajo en equipo, la creatividad o la capacidad para resolver retos complejos.

La colaboración entre la Universidad de Córdoba, Covap y Fundecor continúa reforzando un modelo de formación práctica que conecta el conocimiento universitario con las necesidades actuales del tejido empresarial, contribuyendo al desarrollo del talento y al impulso de la innovación en el sector agroalimentario.