Villacarrillo (Jaén) recupera la normalidad tras semanas pendiente de la crecida de los ríos Aguascebas y Guadalquivir

Imagen de archivo de la crecida del río Aguascebas a su paso por Mogón. - J. A. Flores - Europa Press

VILLACARRILLO (JAÉN), 18 (EUROPA PRESS)

El municipio jiennense de Villacarrillo ha recuperado la normalidad tras las últimas semanas pendientes de los posibles efectos de la sucesión de borrascas, especialmente por las crecidas de los ríos Aguascebas y Guadalquivir en la pedanía de Mogón.

"De momento, y nunca mejor dicho, las aguas han vuelto a su cauce, aunque un poco más crecido", ha indicado este miércoles a Europa Press el alcalde, Francisco Miralles. El regidor ha valorado la "empatía, la colaboración y el saber estar" de la ciudadanía ante situaciones complicadas como ésta, en la que fue necesario el desalojo de algunos vecinos de Mogón, que ya pudieron regresar a sus casas.

Igualmente, ha destacado el trabajo de todas las personas y entidades implicadas en el Plan Municipal de Emergencias, que ha estado activo durante 20 días, en los que el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) analizó constantemente la evolución de la situación.

Ese estudio, según ha explicado, llevó a desactivar el pasado lunes el plan, que permanecía operativo por el riesgo de inundación en Mogón, donde el río Aguascebas desemboca en el Guadalquivir. Algo posible ante la mejora progresiva de las condiciones meteorológicas e hidrológicas.

Durante ese periodo, el plan estuvo inicialmente en nivel 0 preemergencia, si bien fue necesario elevarlo a nivel 1 cuando, por precaución y ante la evolución de la situación hidrológica, se procedió a la evacuación de una treintena de personas para garantizar su seguridad.

En este sentido, desde el Ayuntamiento se ha aludido a unos "días de preocupación, tensión y trabajo intenso", en los que la prioridad absoluta ha sido en todo momento la protección de los vecinos y vecinas. "La coordinación entre administraciones y servicios operativos ha permitido actuar con responsabilidad, anticipación y eficacia ante un escenario complejo", indica a través de su perfil en Facebook.

En este sentido, ha trasladado el "más sincero agradecimiento" a todas las administraciones, cuerpos y fuerzas de seguridad, Unidad Militar de Emergencia; arquitecto municipal, miembros del equipo de gobierno y alcaldes pedáneos, así como a servicios de emergencia, voluntariado, Cruz Roja y personal municipal "que han trabajado de manera coordinada y ejemplar durante estas semanas".

No ha dejado pasar tampoco "el comportamiento responsable, solidario y ejemplar de los vecinos y vecinas de Mogón, que han demostrado una vez más el compromiso y la unidad" del pueblo en "momentos difíciles" como los acaban de pasar.