El violinista Ara Malikian llega este sábado al Teatro de la Axerquía de Córdoba con 'Intruso'

CÓRDOBA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El violinista español de origen libanés y ascendencia armenia Ara Malikian regresa este sábado, tras dos años de ausencia, a Córdoba, donde presentará, a partir de las 21,30 horas, su nuevo espectáculo, 'Intruso', dentro de una nueva gira mundial.

Así lo ha indicado Riff Music en una nota en la que señala que, a Malikian, en el Líbano no le consideraban "suficiente libanés porque era de origen armenio", mientras que los armenios "no le consideraban suficiente armenio porque había nacido en Líbano". Además, cuando se estableció en Europa "no le consideraban europeo porque no había nacido en Europa". Así, "le costó años estar en paz consigo mismo y aceptar ser el eterno 'Intruso' y abrazar la riqueza de su identidad multicultural".

Esta experiencia se reflejó también en su relación con la música. En cada concierto, al interpretar obras de Bach o Mozart, o al improvisar en estilos tan diversos como el jazz, el gipsy, el flamenco o el tango. La sensación de ser un 'intruso' se intensificaba. Cada nota resonaba con la nostalgia de un hogar que no existía, un lugar en el que no terminaba de encajar. Sin embargo, esta condición de 'intruso' le brindó la oportunidad de explorar y disfrutar de músicas y culturas fascinantes, ajenas a mi propia tradición.

Su intención no era adaptarse a estos estilos, sino aportar su propia voz, la voz de su violín y su visión única de la música, sin pedir disculpas por ser diferente. En cada nota, en cada improvisación, busca transmitir la riqueza de su experiencia multicultural, fusionando las tradiciones más diversas en un sonido único y personal.

Gracias a su condición de 'intruso' ha descubierto que el mundo entero es su hogar. El arte, la música y la cultura le pertenecen, sin importar su origen o lugar de nacimiento.