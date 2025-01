Vox activa en Sevilla su "Grupo de Respuesta Nacional de Familia" con "soluciones reales" a la "emergencia demográfica"

SEVILLA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vox ha presentado este viernes en Sevilla su "Grupo de Respuesta Nacional (GRN) de Familia", liderado por Ainhoa García Flórez, abogada y portavoz del partido en Pozuelo de Alarcón (Madrid), para coordinar todas las políticas familiares en el ámbito municipal.

La portavoz del GRN de Familia ha explicado que este será un "punto de encuentro para el análisis, diseño y evaluación de la gestión en el ámbito de la institución familiar".

Entre las medidas a evaluar destacan el impulso a las políticas de natalidad y la aportación de soluciones para alcanzar una verdadera conciliación familiar y laboral. "Bajo estos principios desde el comité plantearemos medidas efectivas para garantizar políticas familiares que hasta la llegada de Vox a los gobiernos no han existido", ha defendido la portavoz del partido de Abascal, avisando de la "emergencia demográfica a la que se enfrenta España" por la caída de la natalidad.

En su intervención ha estado acompañada por la diputada nacional por Sevilla, Reyes Romero; la diputada regional por Sevilla, Ana María Ruíz; la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez; el presidente de Vox Sevilla, Javier Navarro y concejales de Familia de Vox de diversos lugares de España.

García Flórez ha destacado la Proposición no de Ley del partido en la que urge impulsar un plan de natalidad que incluya medidas para incentivar la natalidad y favorecer la conciliación; avisando de que "España ha perdido 1,6 millones de españoles autóctonos desde 2012, con una media alarmante de casi 200.000 españoles al año, lo que sitúa a España con una de las tasas de natalidad más bajas del mundo".

LOS OBSTÁCULOS ECONÓMICOS

"Las familias españolas se encuentran actualmente asfixiadas por los altos impuestos, la precariedad laboral y el elevado coste de la vida, lo que dificulta la formación de nuevas familias, la adquisición de hogares o la ilusión por un futuro", ha avisado; acusando de otro lado al PP y al PSOE de "fomentar la inmigración ilegal masiva con el efecto llamada".

Según cifras de afiliación a la Seguridad Social que recoge el centro de análisis Funcas, en el tercer trimestre de 2024, el 13,4% del total de afiliados a la Seguridad Social, con sus correspondientes cotizaciones y aportaciones a lo público, eran extranjeros, dos puntos porcentuales más que a comienzos de 2022.

Según Funcas, la inmigración aporta el 84% del crecimiento de la población española desde 2022 y "ha sostenido el crecimiento de la economía y la creación de empleo, en especial en los sectores más afectados por la escasez de mano de obra" autóctona; pesando de otro lado la crisis migratorio que afronta Canarias, que recibió en 2024 a 46.843 personas huyendo de la carestía o los conflictos bélicos, el 17,4% más que los 39.910 de 2023.

García Flórez ha asegurado que la inmigración ha "agravado el problema demográfico, lo que ha derivado en un colapso de los servicios públicos, una pérdida de identidad nacional y un empeoramiento del acceso a la vivienda", problemática esta ante la cual el Gobierno ha propuesto una exención del 100% del impuesto de la renta sobre las personas físicas (IRPF) a los propietarios de vivienda que las pongan en alquiler según el índice de referencia.

La dirigente de Vox ha citado el municipio de Salt, en Gerona, donde "el 80% de los nacidos son hijos de extranjeros, el 50% de ellos de origen africano, lo que evidencia la emergencia demográfica acelerada y no controlada"; mientras dicho municipio cuenta con el reconocimiento de la Red de Ciudades Interculturales.

"FOMENTAR LA NATALIDAD Y FORTALECER LAS FAMILIAS"

Según la portavoz de familia del partido de Abascal, "el futuro de España no pasa por seguir promoviendo la inmigración ilegal masiva desbordada, sino por fomentar la natalidad, por fortalecer a las familias y por hacer políticas para acompañarlas y asegurar su viabilidad y crecimiento".

En este sentido ha añadido que "las políticas de inmigración ilegal masiva y desbordada han afectado gravemente a nuestras familias. Debemos centrarnos en las necesidades de las familias españolas, apoyándolas en su labor fundamental para el futuro de España".

Así, ha apostado por condiciones de "estabilidad frente a la precariedad de las familias; apoyo real y efectivo y no solo paguitas para todos, para poner a las familias españolas en el centro de las políticas municipales y no ser la barra libre de las ayudas al mundo mientras no protegemos a los nuestros"; pues a su entender las fuerzas de izquierda "tratan de destruir la institución familiar".

Cristina Peláez, de su lado, ha manifestado que la Oficina Municipal de Apoyo a la Mujer se pondrá en marcha el próximo 25 de marzo, fruto del acuerdo de Vox con el Gobierno local del Ayuntamiento de Sevilla, liderado por el popular José Luis Sanz; y "atenderá a todas las mujeres sevillanas embarazadas que necesiten algún tipo de ayuda para llevar a buen término sus embarazos y poder formar una familia".

"SOLUCIONES REALES"

Este grupo de trabajo, según Vox, "se reunirá periódicamente en distintas ciudades de España con el objetivo de garantizar e incentivar medidas y soluciones reales para las familias españolas, que puedan desarrollarse y desplegarse en todos los municipios de España donde gobierna Vox".

La primera reunión del GRN de Familia de Vox ha contado con la participación de los ediles de los ayuntamientos en los que gobierna la formación de Santiago Abascal encargados de esta materia: Mónica Gil (Valencia), Aurora Rodil (Elche), Pilar Cruz (Alcalá de Henares), Alberto Vidal (Castellón), Fernando Martínez-Acitores (Burgos), Ángeles Lerma (Torrente), Carmen Portugal (Orihuela), María Jesús Bárcena (Aranjuez), Juanfran Calvo (Vinaroz), Sonsoles Palacio (Torrelodones) y Emilio Serna (Las Torres de Cotillas).