Vox advierte de la actitud "incendiaria" del alcalde del PSOE en Peñarroya-Pueblonuevo ante la moción de censura

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (CÓRDOBA), 17 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento del municipio cordobés de Peñarroya-Pueblonuevo, María José Muñoz, ha advertido este viernes de que el alcalde, Víctor Manuel Pedregosa (PSOE), "está incendiando las calles con una actitud poco cívica y animando a los peñarriblenses a hacer piquetes y no aceptar este acuerdo político", de modo que ha dicho que "tememos por nuestras familias, porque está generando una actitud violenta" ante la moción de censura que se debatirá el viernes 24 de enero.

Según ha expuesto Muñoz en una nota, "desde que la pasada semana Vox, PP y Sí Peñarroya registraron la moción de censura en Peñarroya para el alcalde socialista, los mensajes de odio por parte del PSOE no han cesado".

Al respecto, la concejal ha lamentado que "Pedregosa no acepte esta moción de censura, no acepte los acuerdos políticos que hemos llevado a cabo entre Vox, PP y Sí Peñarroya". "¿Tienen estos acuerdos menos validez que los que lleva a cabo Pedro Sánchez con separatistas? ¿En ese caso no importa el bienestar de los españoles?", ha cuestionado.

"Tras el anuncio, el alcalde ha puesto a funcionar a toda su camarilla que ha incluido dentro de sus redes clientelares, a sus palmeros, y se dedican a trasladar mensajes de presión y odio por todo el pueblo y redes sociales, así como medios, diciendo que el elegido por el pueblo es él y que es una moción de odio, un ajuste de cuentas", ha manifestado la edil.

Muñoz, quien ha lamentado "el tono utilizado en estas manifestaciones", ha recordado que "no es el único que trabaja por los vecinos de esta localidad, como está diciendo por todos sitios", dado que "el compromiso de Vox es representar a aquellos que nos han elegido para estar aquí, y por tanto vamos a seguir trabajando para que las políticas socialistas no nos lleven a la ruina", ha subrayado.

Además, la edil ha informado de que "Vox alertará a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la situación que puede ocurrir el día 24 de enero en el Pleno en el que se lleve a cabo la moción de censura".

"Es alarmante que Pedregosa esté llamando al pueblo a organizar piquetes y a presionar a los que acudimos al Pleno para que no nos dejen votar", ha reprochado Muñoz, quien ha añadido que "está descontrolado, cada día tiene algo organizado para incendiar a los ciudadanos con mentiras y faltando a la verdad y el respeto a todos los compañeros del Ayuntamiento".