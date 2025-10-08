Vox afea el "autoritarismo" de PSOE e IU en Armilla (Granada) al poner "trabas" a sus mesas informativas

ARMILLA (GRANADA), 8 (EUROPA PRESS)

El viceportavoz de Vox en el Ayuntamiento de Armilla (Granada), Gustavo de Castro, ha recriminado el "autoritarismo" y "las trabas" que Izquierda Unida y PSOE están aplicando para impedir que se instalen las mesas informativas "que Vox lleva siete años instalando en las calles del municipio para informar a los vecinos de forma directa de sus propuestas y recoger sus inquietudes y denuncias".

Según ha advertido el representante de Vox en una nota, el Consistorio "pretende aplicar la ordenanza que regula los tendidos eléctricos y cañerías a las carpas informativas que Vox instala en las calles". Para el viceportavoz resulta "evidente" que una mesa o carpa corporativa de carácter "estrictamente" temporal y "sin finalidad económica alguna" no encaja en el objeto de esta ordenanza que pretende "controlar su instalación" y "cobrar una tasa".

Al hilo, De Castro ha afeado la "deriva autoritaria" que "retuerce" la ley "para quitar derechos a la oposición" del gobierno de la alcaldesa socialista de Armilla, Loli Cañavate, que "modifica las asignaciones a los grupos para bajarlas todo lo posible". "Los socialistas son conscientes" de que el mensaje de Vox "está calando cada vez más en los ciudadanos hartos de sus políticas y de sus dispendios con el dinero de los armilleros", ha estimado el viceportavoz, que ha explicado que la aplicación "retorcida" de esta ordenanza "para intentar silenciarnos" responde a "su nerviosismo y a su forma despótica de ejercer el gobierno".

"La instalación de una mesa informativa forma parte del ejercicio de derechos fundamentales, amparados en los artículos 20 y 23 de la Constitución Española, relativos a la libertad de expresión, difusión de ideas y participación política, que gozan de una protección reforzada, y cualquier limitación ha de estar justificada, ser proporcional y respetar su contenido esencial", ha recriminado.