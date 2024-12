Vox afea a Moreno reclamar al Estado las competencias de tren "cuando no garantiza un buen servicio de metro" en Granada

GRANADA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Ricardo López Olea, ha afeado este martes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras la caída del sistema de comunicación del metro de Granada que lo ha mantenido durante unas seis horas paralizado, que no dude "en exigir al Estado la cesión de las competencias en materia ferroviaria, cuando no es capaz siquiera de garantizar un buen servicio de metro, no solo en la provincia granadina sino en otros muchos puntos" de la comunidad autónoma.

López Olea ha denunciado en una nota de prensa cómo esta avería generalizada del sistema se ha producido "el mismo día en el que la Consejería de Fomento del Gobierno de Moreno Bonilla anunciaba que el metro de Granada se reforzaba con nuevos trenes en circulación", lo que ha provocado "un auténtico caos circulatorio", que ha "colapsado" los servicios de autobuses y taxis, "por no hablar de los atascos en la autovía y todos los accesos a la ciudad", generando "la desesperación entre los 44.000 usuarios que utilizan el metropolitano cada jornada".

"Un día en el que se esperaba una reducción de los tiempos de espera en el metro", como había anunciado el Ejecutivo andaluz, del PP, "se ha convertido en una jornada de malestar y contratiempos para los granadinos", muchos de los cuales "han llegado tarde, o ni siquiera han llegado, a sus puestos de trabajo, al igual que alumnos de colegios, institutos o universidades", ha lamentado López Olea

El portavoz adjunto de Vox ha adelantado que su grupo exigirá explicaciones a la consejera de Fomento, Rocío Díaz, en el Parlamento, al tiempo que ha reclamado a Moreno "menos taparse con la blanca y verde, y más gestión y diligencia para solucionar los problemas de los granadinos".