Vox afea "el sectarismo" del Gobierno en el reparto de los 16.000 millones por "contentar" a sus socios

SEVILLA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario adjunto de Vox, Rodrigo Alonso, ha lamentado este jueves "el sectarismo" del Gobierno central con la comunidad andaluza ante el reparto de los 16.000 millones de euros en fondos no reembolsables ante los efectos de la pandemia del coronavirus, con el que "los 800 millones que pierde Andalucía se van a Cataluña" porque "le debe mucho a sus socios de gobierno.

Así lo ha señalado en su pregunta al consejero de Hacienda, Juan Bravo, en la sesión de control al gobierno en el Pleno del Parlamento andaluz, en la que ha señalado que, en este reparto, "Andalucía se queda en el vagón de cola", lo que representa "un agravio territorial que ha costado cerca de mil millones de euros".

En esta línea, Alonso ha criticado que un gobierno 'frankenstein' busque "contentar a los que les permiten estar en el sillón" y "persigue castigar a Andalucía, que está haciendo las cosas meridianamente bien".

Por último, ha reclamado al consejero andaluz "eficacia y eficiencia" en el gasto público porque "se han sacado dos planes --el de playas y el 'Aire', con 190 millones", montante que, a su juicio, se podía dar a las empresas.

Por su parte, el consejero ha advertido de que todavía no se conoce el criterio de reparto de los 16.000 millones de fondos no reembolsables ante el Covid-19, pero ha señalado que, según los cálculos de su departamento, las pérdidas alcanzarían los 800 millones al no recibir el 18 por ciento de estos fondos, porcentaje que representa la población andaluza respecto a España.

Además, el consejero Juan Bravo ha señalado que esta pérdida se viene a sumar a la infrafinanciación autonómica que de por sí sufre Andalucía.