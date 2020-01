Vox Andalucía no entiende que Imbroda y Bendodo "contradigan" a Moreno con el 'pin parental', que insiste en implantar

Actualizado 31/01/2020 14:30:28 CET

CÓRDOBA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, ha asegurado este viernes en relación al debate sobre el 'pin parental' que se remite a "lo manifestado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno en el pleno del martes, que aseguró que todos los acuerdos con Vox van a ser cumplidos", por lo que no entiende "el empeño" del consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, y las últimas declaraciones del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, "que van en directa contradicción con lo manifestado por Juanma Moreno".

En una rueda de prensa en Córdoba, el también presidente de Vox Córdoba ha expresado que "extraña la alegría" con la que desde Cs han entrado en "avivar la polémica" sobre la implantación del 'pin parental', de manera que considera que "parece que al gobierno de la Junta le ha surgido un grupo de oposición dentro del propio gobierno".

De este modo, ha remarcado que "se va a exigir el cumplimiento, según los términos suscritos", puesto que "no se pide nada que no estuviera previamente pactado", de ahí que haya apelado a "la responsabilidad de todos los miembros de la Junta".

A su juicio, "se ha avivado de manera artificial desde el Gobierno de España un debate sobre el 'pin parental' para evitar hablar de otros temas de los que desde el PSOE no quieren rendir cuentas, como la reunión con el destituido Torra, el nombramiento de la fiscal Delgado y el encuentro de Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela".

Precisamente, este viernes a las 19,30 horas en el Museo de la Trinidad de Córdoba capital se celebrará la segunda mesa redonda organizada por Vox en la provincia, en este caso "sobre la educación y la libertad desde una perspectiva de familia".

En ella habrá expertos en educación de distintas posiciones y "ya estaba prevista desde mucho antes de que se iniciara todo el debate de las últimas semanas", ha aclarado Hernández, quien ha adelantado que el día 21 de febrero se celebra la tercera mesa en Rute, que tendrá como tema central "el problema del sector olivarero en la comarca de la Subbética".

En otro orden de cosas, se ha referido a "las desafortunadas declaraciones" del delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, "pidiendo la desaparición de Vox", palabras que "deberían ir acompañadas de su inmediata dimisión", según Hernández, quien cree que "es un mensaje cargado de contenido antidemocrático".

Así, ha lamentado que "se quiere excluir de la vida política a una formación legítima, constitucional y tan legal como puede ser el partido que le sustenta, incluso más, porque a diferencia de ellos, Vox no tiene ninguna mochila, ni colección de procedimientos judiciales, ni a dos expresidentes condenados por sentencia", por lo que no entiende "este llamamiento subliminal al odio y la violencia y llama la atención que esa irresponsabilidad proceda del delegado del Gobierno".

LEY DE CONCORDIA Y CANAL SUR

En cuanto a la Ley de Concordia que promueve Vox, el portavoz de dicho partido en el Parlamento ha recordado que "en su momento se firmó el acuerdo de investidura que contemplaba la promulgación de dicha ley que sustituyese a la Ley de Memoria Democrática de Andalucía", algo en lo que espera que haya "el máximo consenso posible".

Al respecto, ha dicho que "el problema es que desde los partidos de la izquierda les chirría que sea una ley de concordia, porque ellos quieren una ley de resentimiento, odio y revancha", si bien ha expuesto que "esta ley es un punto de partida y no se sabe cuál va a ser la actuación del Gobierno, que tiene que pronunciarse sobre su posible consideración".

No obstante, ha señalado que en las próximas fechas se reunirán con el PP y Cs para "trabajar en el texto y buscar fórmulas que puedan ser del agrado de todos", y "si no es así, se irá viendo de qué manera se puede sacar adelante la Ley de Concordia, que es un compromiso de investidura y no es negociable, sí los contenidos", ha abundado Hernández, quien ha apostillado que "ha transcurrido ya un año de legislatura".

Por otra parte, ha mencionado sobre los últimos nombramientos en Canal Sur que en Vox se alegran porque "las quejas van teniendo eco" y espera que "la trayectoria independiente de los nombres que se han puesto encima de la mesa y los avala hasta la fecha no se enturbie en las nuevas responsabilidades". "Toca desearles suerte en su difícil labor y estaremos, como siempre, atentos a la calidad y la manera en la que desempeñan el trabajo al tratarse de una cadena pública", ha declarado.