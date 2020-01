IU espera que el Gobierno andaluz de PP y Cs tire a la "basura" la Ley de Concordia de Vox

Actualizado 31/01/2020 14:15:03 CET

CÓRDOBA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha dicho este viernes esperar del Gobierno andaluz de PP y Cs que la Ley de Concordia que propone Vox "vaya directamente al cubo de la basura antidemocrática", confiando, para ello, en que "el PP no se deje arrastrar hasta esa ignominia y que haya seriedad con asuntos con los que no se puede jugar, como son la memoria democrática y la lucha antifranquista, que nos ha permitido tener unos derechos que hoy nos quieren robar".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en Córdoba junto a la parlamentaria andaluza y portavoz de Memoria Histórica de Adelante Andalucía, Ana Naranjo, con la que ha presentado una campaña sobre retirada de simbología franquista en Andalucía, Valero ha avisado que, con propuestas como la de Vox "nos quieren robar nuestro pasado y nuestra memoria y no lo vamos a permitir", de manera que "el sufrimiento de nuestro pueblo no se volverá a ir a la desmemoria".

A este respecto, Valero ha aclarado que "la concordia no es olvido, sino que es convivencia sobre la base de la justicia, de la verdad y de la reparación, pero eso no es lo que plantea Vox y que, por supuesto, el PP no debería aceptar".

Ello ha llevado al líder de IU en Andalucía a "denunciar la hipocresía y la falsedad del Gobierno del PP" andaluz, pues, en su discurso de investidura, según ha recordado, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "hablaba de un gobierno de la concordia", pero eso "se está traduciendo en reírse de las víctimas del franquismo y en incumplir aquellas leyes que no están al acomodo de su relación con Vox".

Por eso, según ha avanzado, Adelante Andalucía, de la mano de las asociaciones memorialistas de la comunidad autónoma, va a elaborar un "catálogo de la vergüenza" con todos los elementos y símbolos que exaltan a la dictadura franquista y que aún no han sido retirados de espacios públicos en toda Andalucía, para llevarlo el próximo mayo al Parlamento andaluz y recordarle así al Gobierno de PP y Cs que tiene que "cumplir la Ley de Memoria", tanto la estatal, como la autonómica.

Valero ha asegurado que se debe actuar así ante situaciones como la que se vive en Córdoba, donde el Gobierno municipal de PP y Cs, con el respaldo de Vox, va devolver sus denominaciones franquistas, Cruz Conde y Vallellano, a dos calles a las que ya se renombró en aplicación de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía como Foro Romano y Avenida del Flamenco, respectivamente.

De hecho, en opinión del coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, "estamos en un momento de excepcionalidad democrática", pues "tenemos a fuerzas neofascistas en los parlamentos que están intentando que demos pasos atrás en nuestros derechos, y por eso es tan importante" que, en materia de Memoria Democrática, "no demos pasos atrás" y, por eso, desde IU se exige "que se cumpla la Ley", ya que "es necesario que la simbología franquista sea extirpada de nuestras calles".