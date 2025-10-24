Vox Córdoba pide explicaciones a la Junta por el "abandono" de la sanidad y la "falta de avances" en el Chare de Lucena

El diputado del Grupo Parlamentario Vox por Córdoba en el Parlamento de Andalucía, Alejandro Hernández. - VOX CÓRDOBA

CÓRDOBA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Parlamentario Vox por Córdoba en el Parlamento de Andalucía, Alejandro Hernández, ha anunciado que su formación volverá a exigir explicaciones al Gobierno andaluz por la situación sanitaria en la provincia y por el "abandono" del proyecto del Chare de Lucena, cuya construcción fue desestimada pese a figurar en el Plan de Infraestructuras Sanitarias de 2021.

"Hace medio año pedimos respuestas por la cancelación del Chare de Lucena y seguimos sin explicaciones claras. La realidad es que el PP ha renunciado a dotar a Lucena y a toda la provincia de Córdoba de una sanidad pública de calidad", ha señalado Hernández en una nota.

El parlamentario cordobés ha señalado que el pasado abril Vox ya denunció la decisión del Ejecutivo de Moreno de "dar marcha atrás en un proyecto sanitario esencial" para el sur de la provincia.

"Ni los lucentinos ni los cordobeses entienden este cambio de rumbo. Lo que sí entienden es que cada día hay más listas de espera, menos médicos y centros saturados", ha afirmado.

Asimismo, Hernández ha acusado a la Junta de mantener las mismas deficiencias estructurales que con el PSOE, lamentando que "Andalucía siga padeciendo la misma precariedad sanitaria de siempre, ahora bajo gestión del Partido Popular".

"Moreno Bonilla presume de récords presupuestarios, pero la sanidad cordobesa sigue en estado crítico. No hay avances en las infraestructuras prometidas, faltan especialistas y las urgencias siguen colapsadas", ha subrayado el diputado.

De este modo, Vox Córdoba ha anunciado que seguirá presentando iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones y soluciones reales, reclamando una inversión "suficiente y una mejor gestión de los recursos públicos".

"El dinero de todos los andaluces no puede destinarse a propaganda ni a estructuras políticas inútiles. Tiene que ir a lo que importa: hospitales, médicos y atención sanitaria para todos", ha concluido Hernández.