Vox critica que la Diputación de Córdoba "financie la publicación de las memorias" del exalcalde de Baena Carlos Arenas

CÓRDOBA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha criticado este jueves "la decisión de la Diputación de Córdoba de financiar la publicación de las memorias del que fuera primer alcalde democrático de Baena, Carlos Arenas, a propuesta de la actual alcaldesa socialista de la localidad, María Jesús Serrano", recalcando que se trata del "capricho personal de un exalcalde comunista que ha atacado reiteradamente a Vox y a sus representantes".

Según ha indicado Vox en una nota, el concejal del partido en Baena Eduardo Molleda ha lamentado que "la propia alcaldesa de Baena haya impulsado esta petición", todo ello "tras los continuos ataques personales y políticos que este señor (Carlos Arenas) viene realizando contra Vox, la tercera fuerza política del municipio, que representa a más del 10% de los baenenses".

Asimismo, Molleda ha recalcado que se trata de una persona "que ha pasado por el banquillo de los acusados, que se dice demócrata pero no respeta la existencia de un partido elegido por las urnas, algo muy típico del socialismo".

Así las cosas, ha añadido, "nos sorprende profundamente que la alcaldesa de Baena haya solicitado a la Diputación la edición y publicación de las memorias de alguien que insulta, menosprecia y ataca a nuestros representantes". "Es una falta de respeto a los valores democráticos que tanto proclama defender", ha dicho el concejal de Vox, quien ha apostillado que "el dinero público no es para caprichos personales".

Por su parte, el diputado provincial de Vox, Rafael Saco, ha calificado de "vergonzoso que el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes (PP), haya aceptado financiar este proyecto de los socialistas" y, además, "se haya comprometido a firmar el saludo institucional del libro".

"Este es el nivel del Partido Popular en la Diputación: abrir la puerta y regalar dinero público a quienes insultan y calumnian a otros representantes políticos", ha afirmado Saco, quien ha agregado que "no sabemos si se van a pagar las memorias de todos los primeros alcaldes de la democracia". Sin embargo, ha aclarado, que "lo que sí tenemos claro es que Vox no va a permitir que el dinero de todos los cordobeses se destine a pagar caprichos personales".

Por todo ello, desde Vox han exigido "transparencia, rigor y respeto hacia los vecinos de Baena y hacia el uso de los fondos públicos", pues "el dinero de los cordobeses no puede ser utilizado como herramienta partidista al servicio de unos pocos", han apostillado.