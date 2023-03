Vox critica "el estado crítico" del centro cívico de El Higuerón que se mantiene cerrado

CÓRDOBA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox a la Alcaldía de Córdoba, Yolanda Almagro, ha criticado este martes en El Higuerón "el estado crítico de las instalaciones del centro cívico de la barriada, cerrado en la actualidad, que a su vez son compartidas con el ambulatorio, que sí está en activo".

En una visita a la zona, junto con el coordinador de zona José Ángel Moreno, y varios miembros del equipo local de Vox, la candidata ha alertado de que "los sanitarios que realizan la labor en este centro tienen una inseguridad muy grande, por no hablar de los usuarios".

"Hay vigas de carga con grietas y humedad en los focos de los halógenos, entre otros desperfectos", ha advertido, para apostillar que "a esto se le añade el robo que ha tenido el edificio de cableado y de mobiliario, algo que puede seguir pasando, ya que se puede acceder a la zona del edificio clausurado".

Desde Vox han lamentado que los vecinos de El Higuerón sufran esta situación "sin que el Consistorio dé respuesta". "La constructora que realizó este edificio indemnizó al Ayuntamiento, pero ni se ha llevado a cabo la restructuración del mismo, ni tenemos claro dónde está el dinero", ha remarcado la alcaldable.

Igualmente, Almagro ha reprochado que "el Consistorio no tenga un plan B para este edificio", de modo que "los sanitarios no saben dónde van a seguir pasando consulta cuando se lleven a cabo las obras y no tienen ningún tipo de información". Además, ha indicado que "el caso del centro cívico y sanitario no es un hecho aislado y la dejadez en infraestructuras es muy significativa en esta barriada".

Al respecto, ha recordado al equipo de gobierno que "los cordobeses que viven en El Higuerón pagan los impuestos como todos los vecinos de esta ciudad, por lo que merecen atención e inversión en su barriada".